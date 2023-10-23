جلوگیری از جعل مدارک با دستگاه خوانش هوشمند مدارک هویتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مهدی هاشمی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به طراحی، تولید و تجاری‌سازی دستگاه اسکنر هوشمند پاسپورت، کارت ملی و مدارک هویتی توسط فناوران این شرکت ‌دانش‌بنیان گفت: این دستگاه از قابلیت خوانش اطلاعات مدارک بدون دخالت کاربر و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی برخوردار ست و می‌تواند جعلی بودن مدارک را نیز تشخیص دهد.

وی ادامه داد: صرف زمان زیاد برای ثبت اطلاعات به صورت دستی، چالشی بود که ما را بر آن داشت تا ایده ساخت دستگاهی با توانایی خودکارسازی این فرآیند مطرح شود. ایده‌ای که مورد استقبال قرار گرفت و با توجه به این‌که چنین دستگاهی نمونه داخلی نداشت و نمونه های خارجی آن با امکانات محدود ارائه می شود، با همکاری یک تیم نخبه طراحی و ساخت این دستگاه را در دستور کار قرار دادیم و موفق به ساخت آن در ابعاد صنعتی شدیم.

هاشمی، ویژگی‌های سرعت، دقت و امنیت را از ارزش‌های دستگاه اسکنر هوشمند هوش کاوان دانست و افزود: دامنه استفاده این دستگاه به‌قدری گسترده است که علاوه بر هتل، کنترل ترددهای بین المللی، آژانس‌های مسافربری، مراکز صدور ویزای الکترونیک، سامانه‌های کنترل تردد مراجعین، فرودگاه ها و نفتکش های تجاری نیز به این بازار هدف اضافه شده اند و روز به روز ما نیز سعی کردیم نیازهای بازار مختلف را پوشش دهیم.

مدیرعامل شرکت هوش کاوان با اشاره به اینکه دستگاه تولید شده نمونه مشابه داخلی ندارد و نمونه های خارجی به تعداد محدود عرضه شده است، ادامه داد: وجه تمایز نمونه ساخت داخل، سرعت دستگاه و استخراج اطلاعات هویتی فارسی از مدارک فارسی و عربی است؛ امکان ارتباط دیگر سامانه‌ها با دستگاه فوق، پشتیبانی داخلی و تامین قطعات در سریع‌ترین زمان ممکن نیز از مزایای دیگر این محصول به شمار می‌رود.

وی افزود: این محصول تولید داخل، علاوه بر جلوگیری از واردات توانسته است به کشورهای عراق و افغانستان نیز صادرات داشته باشد. قیمت نمونه های خارجی این محصول به دو یا سه برابر قیمت نمونه داخلی می‌رسد و این در حالی است که دستگاه تولیدی هوش کاوان از امکانات بیشتری نیز برخوردار است.

هاشمی درباره اشتغال ایجاد شده توسط این شرکت دانش‌بنیان و به واسطه تولید اسکنر هوشمند، گفت: در حال حاضر به طور مستقیم حدود ۱۵ نفر و به صورت غیر مستقیم ۵۰ نفر از مزایای فروش این دستگاه بهره می برند.

این فعال فناور بر نقش دستگاه‌هایی همچون معاونت علمی در تسهیل گری مجوزها و تسهیلات صنعتی تاکید و خاطرنشان کرد: کمک به ارتباط موثر با نهاد های نظارتی مانند بیمه و مالیات برای کاهش دغدغه های ذهنی فعالان شرکت های دانش بنیان بسیار موثر است و می‌تواند نقش مهمی را درجهت حفظ رسالت اصلی این شرکت ها در جهت تحقیق و توسعه محصولات ایفا کند.