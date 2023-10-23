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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

سرپرست بهزیستی استان بوشهر خبر داد؛

طرح ملی نشست صمیمی در ۱۰۰ محله کم‌برخوردار در استان بوشهر اجرا شد

طرح ملی نشست صمیمی در ۱۰۰ محله کم‌برخوردار در استان بوشهر اجرا شد

بوشهر- سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر گفت: طرح ملی نشست صمیمی در ۱۰۰ محله کم‌برخوردار در استان بوشهر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمودی صبح دوشنبه در حاشیه این طرح اظهار داشت: طرح ملی «نشست صمیمی در ۱۰۰ محله کم‌برخوردار کشور» با هدف حل مسائل و مشکلات مردم مناطق محروم، ظرفیت‌سازی اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم اجرا شده است.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: این طرح در محلات کم برخوردار شهرستان‌های بوشهر، دشتستان و تنگستان برگزار شد.

طرح ملی «نشست صمیمی در ۱۰۰ محله کم‌برخوردار کشور» با حضور حجت الاسلام محمد تقی وکیل پور مشاور رئیس و مدیر کل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور و مسئولان دستگاه‌های شهرستانی، فرماندهان نظامی و بسیج سپاه برگزار شد.

کد مطلب 5919401

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