به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمودی صبح دوشنبه در حاشیه این طرح اظهار داشت: طرح ملی «نشست صمیمی در ۱۰۰ محله کم‌برخوردار کشور» با هدف حل مسائل و مشکلات مردم مناطق محروم، ظرفیت‌سازی اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم اجرا شده است.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: این طرح در محلات کم برخوردار شهرستان‌های بوشهر، دشتستان و تنگستان برگزار شد.

طرح ملی «نشست صمیمی در ۱۰۰ محله کم‌برخوردار کشور» با حضور حجت الاسلام محمد تقی وکیل پور مشاور رئیس و مدیر کل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور و مسئولان دستگاه‌های شهرستانی، فرماندهان نظامی و بسیج سپاه برگزار شد.