به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیلیکون انجل، گزارش مذکور چهره درحال تغییر ترافیک بات‌ها را نشان می‌دهد و براساس آن اکنون ترافیک بات‌های بد در حال گسترش است. در ابتدای امر، موتورهای جستجو از بات‌ها استفاده می‌کنند اما اکنون آنها قابلیت‌های مختلفی یافته اند که برخی از آن برای مقاصد بداستفاده می‌کنند.

براساس گزارش باراکودا بات‌های امروزی را می‌توان به ۲ دسته خوب و بد تقسیم کرد. بات‌های خوب در crowler های موتور جستجوها به کار می‌رود و به قوانین وب سایت احترام می‌گذارند. در مقابل بات‌های بد برای اهداف شوم به کار می‌روند و از آنها برای استخراج اطلاعات تا حملات DNS استفاده می‌شود.

با توجه به آنکه ۵۰ درصد ترافیک اینترنت به بات‌ها تعلق دارد، بات‌های بد ۳۰ درصد کل ترافیک را تشکیل می‌دهند، البته باید اشاره کرد طبق گزارش رقم ۳۰ درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است. زیرا در ۲۰۲۱ میلادی بات‌های بد ۳۹ درصد ترافیک اینترنت را تشکیل می‌دادند. براساس تحقیق اولیه ۷۲ درصد ترافیک بات‌های بد مربوط به آمریکای شمالی است زیرا سرویس‌های ابر رایانش عمومی مانند آمازون وب سرویسز و آزور (ابر رایانشی مایکروسافت) در آنجا فعال هستند.

همچنین بیشتر ترافیک بات‌های بد از دو سرویس آمازون وب سرویسز و آزور می‌آید. این گزارش نشان می‌دهد به راحتی می‌توان با ایجاد یک حساب در تهیه کننده سرویس‌ها از آن برای ایجاد بات‌های بد استفاده کرد.

یک نکته جالب در این تحقیق آن بود که یک سوم ترافیک بات‌های بد مربوط به IPآدرس های مسکونی است. کارشناسان معتقدند این IPآدرس ها مربوط به خالقان بات‌هایی است که سعی دارند در ترافیک‌های مسکونی پنهان شوند و برای این منظور با استفاده از پروکسی از IP آدرس فرد دیگری استفاده می‌کنند.

در نتیجه‌گیری گزارش هشدار داده شده تهدید بات‌های گروهی هر روز پیچیده‌تر می‌شود و خسارت‌های جدی‌تری به بار می‌آورد.

فعالیت بات‌ها به افزایش حملات جهت کنترل حساب‌های کاربری از جمله حمله به رابط برنامه نویسی اپلیکیشن‌ها منجر می‌شود.