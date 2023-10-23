بین دامداران و عشایر کهگیلویه «جو» توزیع می شود

فریدون پاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر راه عشایری در شهرستان وجود دارد که حدود ۸۰۰ کیلومتر آن در مناطق ییلاقی و مابقی در قشلاق واقع شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جاده‌های عشایری کهگیلویه پس از بارش‌ها دچار مشکل می‌شوند، معمولاً بازگشایی‌ها بعد از اتمام فصل بارش‌ها برای جلوگیری از هدر رفت خدمات صورت می‌گیرد.

رئیس امور عشایر کهگیلویه همچنین از اقدامات خدماتی از جمله توزیع جو در بین عشایر شهرستان خبر داد و گفت: برای تمام دامداران و دامپروران با بستن قرارداد با بیمه به ازای هر رأس گوسفند ۱۸۰ کیلوگرم جو سهمیه‌ای تعلق می‌گیرد.

پاکباز تاکید کرد: برای توزیع جو به دامداران هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد

وی همچنین به توزیع آرد در بین عشایر شهرستان کهگیلویه اشاره کرد و گفت: بزودی آرد بدون هیچ گونه کمبود و محدودیتی در بین عشایر توزیع و در حوزه قلعه رئیسی و دیشموک با ارائه سهمیه مشکلات برطرف شد.

وی خاطر نشان کرد: برای رساندن نفت و توزیع آن در بین عشایر نیز مشکلی وجود ندارد و ابتدا بین عشایر مناطق سردسیری توزیع انجام و سپس در میان عشایر گرمسیر توزیع می‌شود.

رئیس امور عشایر کهگیلویه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر توزیع پنل‌های خورشیدی در بین عشایر خاطر نشان کرد: طی سفر اخیر ریاست جمهوری مصوب شد که پنل سهمیه‌ای کل عشایر تأمین شود.