لاوروف وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست ساختار ۳+۳ وارد تهران شد.

بنابراین گزارش، دومین نشست «۳+۳» با حضور وزرای خارجه کشورهای آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه و ایران، امروز دوشنبه در تهران برگزار می‌شود.

به همین منظور نیز «جیحون بایراموف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان ظهر امروز به تهران آمد.

وزرای خارجه کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان، به میزبانی وزیر خارجه ایران، برای حضور در دومین نشست «۳+۳»، فردا در تهران تشکیل جلسه خواهند داد تا به بررسی مسائل منطقه قفقاز جنوبی و تلاش برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای (سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ترانزیتی، انرژی و …) بپردازند.

از مهمترین اهداف شکل گیری این گروه منطقه‌ای، حل مشکلات منطقه با حضور کشورهای منطقه و بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای و غربی است و بر این اساس، یکی از محورهای نشست فردا، گفت‌وگوهای صلح بین آذربایجان و ارمنستان خواهد بود.

اولین نشست «۳+۳»، در سطح معاونین وزرای خارجه سال گذشته و بدون حضور گرجستان، در مسکو برگزار شده بود.