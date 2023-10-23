به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فلاح ظهر امروز دوشنبه در دیدار با جمعی از تجار و بازرگانان عشایر عرب خوزستان بیان کرد: خوزستان با داشتن ۱۵۰ هزار واحد صنفی رتبه سوم از نظر تعداد واحد، رتبه نخست در حوزه کشاورزی و رتبه دوم تولید سیمان در کشور را دارد و باید از همفکری بزرگان و کارشناسان دربخش‌های مختلف تجارت و تولید استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ و مهم اقتصادی مغفول مانده در استان گفت: صنایع دریایی یکی از ظرفیت‌های مهم تولیدی و اقتصادی خوزستان است که در دولت سیزدهم فعال شد.

فلاح از فعالیت ۴۸ واحد تولیدی در بخش صنایع دریایی خوزستان خبر داد و اظهار کرد: ۴۰۰ میلیون دلار به صندوق حمایت صنایع دریایی استان برای حمایت از این صنعت اختصاص یافت.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اضافه کرد: مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم استفاده از رویکرد مردمی در تمامی ساختارهای حکومتی است.

ثبات در بازار از دغدغه‌های مردم خوزستان

دبیر قرارگاه گام دوم انقلاب اسلامی خوزستان در این نشست با تاکید بر لزوم خدمات‌رسانی هر چه بهتر ادارات به مردم گفت: وجود شفافیت و سلامت اداری در دستگاه‌ها یک نقطه قوت برای نظام و زمینه‌ساز خدمات‌رسانی هر چه بهتر محسوب می‌شود.

طاهر سبحانی تاکید کرد: وجود سلامت اداری و مدیریت جهادی و پویای مدیران استان یکی از خواسته‌های مهم مردم به شمار می‌رود که باید جامه عمل پوشانده شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که خوزستان یکی از ستون‌های اقتصاد کشور است در نتیجه مدیران کارآمد در دستگاه‌ها و ادارات استان باید همواره پای کار باشند.

سبحانی در ادامه یکی از دغدغه‌های مردم خوزستان را ایجاد ثبات در بازار عنوان کرد و افزود: از اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان انتظار می‌رود برای ثبات هر چه بیشتر و بهتر قیمت کالا در بازار نظارت و بازرسی بیشتری داشته باشد.

دبیر قرارگاه گام دوم انقلاب اسلامی خوزستان با ابراز گله‌مندی از افزایش قیمت برخی اقلام در بازار استان خواستار ارائه راهکاری برای کنترل گرانی شد.

وی با اشاره به غیرفعال بودن برخی کارگاه‌های استان گفت: متأسفانه بانک‌های استان همکاری خوبی برای احیای واحدهای راکد ندارند، چون با فعال شدن واحدهای تولیدی، اشتغال‌زایی در استان رونق می‌گیرد.