برتری نساجی مقابل نوبهار در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و نوبهار ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه خانگی نوبهار برگزار شد.

نیمه اول این دیدار با پیروزی یک بر صفر نساجی به پایان رسید.

تک گل نساجی در نیمه اول را محمدرضا آزادی (۴۴) به ثمر رساند.

ترکیب نساجی مقابل حریف ازبکستانی

نساجی در این مسابقه از رشید مظاهری، وحید محمدزاده، امیرمهدی جانملکی، سعید بیگی، محمدرضا آزادی، محمود قائدرحمتی، صابر حردانی، احسان حسینی، اسماعیل بابایی و محمدرضا عباسی در ترکیب خود استفاده کرد.

نساجی با فرصت طلبی برنده به رختکن رفت

در نیمه اول این مسابقه دو تیم دنبال شناخت از یکدیگر بودند به همین دلیل فرصت‌های زیادی روی دروازه تیم مقابل شکل نگرفت تا بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شود. در اواسط نیمه اول رشید مظاهری با مهارت عالی خود توپ را از روی خط دروازه برگرداند و دروازه نساجی را از یک گل حتمی نجات داد.

در دقیقه ۴۴ بازی محمدرضا آزادی با فرصت طلبی موفق شد از اشتباه مدافع نوبهار نهایت استفاده را بکند و با یک توپ ربایی زیبا خود را در موقعیت تک به تک قرار داد و تگ گل این نیمه را به ثمر رساند.