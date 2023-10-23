به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مسروقه در محورهای مواصلاتی خرم‌آباد که عصر دیروز در یکی از استان‌های هم‌جوار مورد سرقت قرار گرفته بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف و اقدام اطلاعاتی و حضور به‌موقع مأموران پاسگاه انتظامی شهید «ماسوری» خرم‌آباد در محل، سارقان مشاهده، به‌محض رؤیت پلیس، اقدام به فرار کردند که با تعقیب و گریز و اقدامات پلیس آنها را متوقف و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: در بازرسی از خودروی مسروقه یک قبضه سلاح کمری با فشنگ‌های مربوطه کشف شد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اینکه دو متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، عنوان کرد: امروز پلیس هوشمند، کوچک‌ترین تحرکات مجرمان را تحت رصد خود دارد و برای ارتقا امنیت و آسایش مردم از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد کرد.