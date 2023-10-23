  1. استانها
  2. لرستان
۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۸

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

سارقان مسلح در دام پلیس خرم‌آباد

سارقان مسلح در دام پلیس خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری دو سارق مسلح و کشف یک دستگاه پژو ۴۰۵ به همراه یک قبضه سلاح کمری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مسروقه در محورهای مواصلاتی خرم‌آباد که عصر دیروز در یکی از استان‌های هم‌جوار مورد سرقت قرار گرفته بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف و اقدام اطلاعاتی و حضور به‌موقع مأموران پاسگاه انتظامی شهید «ماسوری» خرم‌آباد در محل، سارقان مشاهده، به‌محض رؤیت پلیس، اقدام به فرار کردند که با تعقیب و گریز و اقدامات پلیس آنها را متوقف و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: در بازرسی از خودروی مسروقه یک قبضه سلاح کمری با فشنگ‌های مربوطه کشف شد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اینکه دو متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، عنوان کرد: امروز پلیس هوشمند، کوچک‌ترین تحرکات مجرمان را تحت رصد خود دارد و برای ارتقا امنیت و آسایش مردم از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد کرد.

کد مطلب 5920066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها