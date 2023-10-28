خبرگزاری مهر، گروه سیاست، هادی رضایی: نبرد هوایی در سطح جهان از سابقه بالایی در تاریخ نبردهای جهانی برخوردار است و با پیشرفت‌های صنعت هوایی این نبرد پیچیده توسط خلبانان زبده و با استفاده از جنگنده‌های بسیار پیشرفته انجام می‌شد. اما فرزندان غیور و دلیر ایران اسلامی با اقدامات علمی، فناورانه و تخصصی و بدون داشتن الگوی در دسترس، توانستند عملیاتی بسیار پیچیده و حساس را توسط پهپاد تولید داخل انجام دهند و مهر ماه امسال در رزمایش مشترک پهپادی ارتش در میدان تیر سمنان با موفقیت تست عملیاتی رهگیری هوایی پهپاد مسلح و انهدام پهپاد هدف را برای اولین بار در ایران و در منطقه انجام دهند.

به همین مناسبت برای گفت‌وگو درباره این دستاورد مهم و آشنایی بیشتر با توان پهپادی و پدافندی ارتش با امیر سرتیپ علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش به گفت‌وگو نشستیم.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

امروزه پهپاد یکی از مؤثرترین و کاربردی‌ترین ابزارها در نبردها است، توان نیروی پدافند هوایی در حوزه پهپادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به تأکیدات فراوان فرمانده معظم کل قوا (مد ظله‌العالی) و البته آنچه که صحنه رزم امروز می‌طلبد، نیروی پدافند هوایی هم همانند سایر نیروهای مسلح به حوزه پهپادی توجه ویژه داشته است. ما سال‌های زیادی است که بر روی این موضوع کار می‌کنیم.

پدافند هوایی ارتش باسابقه‌ترین و با تجربه ترین یگان در استفاده از پهپاد در ایران است

در اینجا باید عرض کنم باسابقه‌ترین و با تجربه ترین یگان در استفاده از پهپاد در ایران پدافند هوایی ارتش است. طبق اسناد موجود ما در سال ۱۳۴۸ در کویر مرکزی که یکی از یگان‌های پدافند هوایی در آنجا مستقر است، پهپاد جت تست می‌کردیم و تحویل یگان‌ها و نیروهای مختلف ارتش می‌دادیم. در سال ۵۲ و ۵۳ پهپاد جت دیگری مخصوص خود پدافند هوایی را تست و بهره برداری کردیم که در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی برای فریب دشمن و همچنین برای شناسایی مواضع پدافندی و آفندی دشمن از همین پهپاد جت بهره گیری کردیم.

ما در حوزه بکارگیری پهپاد همچنان که با سابقه ترین بودیم، اینجا هم تلاش کردیم که متناسب با نیاز کشور از این ظرفیت دفاعی و نظامی در حوزه‌های تخصصی خودمان بهره ببریم. لذا فرمان فرماندهی معظم کل قوا هم به این موضوع کمک کرد و نیروی مضاعفی به ما داد. امروز که در خدمت شما هستیم با قاطعیت عرض می‌کنیم که بحمدالله با تکیه بر دانش صددرصد ایرانی تقریباً همه حوزه‌های مأموریتی پدافند هوایی اعم از کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری را مبتنی بر پهپاد در دستور کار داریم که بعضی از آنها به محصول تبدیل و به سازمان رزم ما اضافه شده است و بعضی از آنها در مراحل نهایی است که ان‌شاءالله در زمان مناسب به استحضار خواهد رسید.

در جنگ‌های اخیر ما به اهمیت فراوان پهپادها پی بردیم و در جنگ قره باغ دیدیم که یک سامانه بسیار پیشرفته مثل S۳۰۰ به راحتی توسط یک پهپاد از بین رفت. آیا شما با توجه به وظایفی که بر عهده نیروی پدافند است، برای مقابله با تهدیدات پهپادی هم آمادگی دارید؟

مأموریت ذاتی و اصلی ما در پدافند هوایی ارتش، دفاع مؤثر، مستمر و پایدار از آسمان جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید هوایی است. امروز یکی از اصلی ترین تهدیدات ما، هواپیماهای بدون سرنشین در انواع مختلف است. ما اساساً برای مقابله با چنین تهدیداتی وجود داریم. بنابراین تلاش می‌کنیم در لبه تکنولوژی و متناسب با پیشرفت تهدیدات، خودمان را برای مقابله با تهدیداتی که در حوزه پهپادی تعریف می‌شوند آماده کنیم.

طیف گسترده‌ای از سامانه‌های جنگ الکترونیک را تولید و به کار گرفته‌ایم

امروز در حوزه کشف، رادارهای به روز، در فرکانس‌ها و بازه‌های کاری مختلف داریم، از رادارهای مراقبتی تا رادارهای کنترلی سه بعدی متحرک که مبتنی بر دانش روز دنیاست. در حوزه رهگیری و درگیری به ویژه سامانه‌های موشکی که بتوانند در فاز بعد از کشف با چنین تهدیداتی مقابله کنند، از سامانه‌های موشکی برد کوتاه تا سامانه‌های موشکی برد بلند را در اختیار داریم. در طیف گسترده‌ای از سامانه‌های جنگ الکترونیک کار کردیم تا بتوانیم در حوزه جنگ الکترونیک علیه پهپادهای متخاصم اقدامات لازم را انجام دهیم و آنچه که در توان بوده تقدیم امنیت مردم شریف میهن اسلامی کردیم.

بحثی که این روزها بسیار مطرح شده تحریم توان پهپادی ایران است، آیا اساساً تحریم پهپادی ایران امکان دارد؟ نیروی پدافند هوایی در حوزه تولید پهپاد چه توانمندی‌هایی دارد؟

تا یک مقطعی از تاریخ، پهپاد هایی که استفاده می‌کردیم وارداتی بودند، اما تقریباً بعد از سال‌های دفاع مقدس بر تولید داخلی متمرکز شدیم. اولین طرحی که مشترک با وزارت دفاع تعریف کردیم نمونه بومی شده همان پهپاد جتی بود که در سال اول جنگ برای فریب دشمن از آن استفاده کردیم. آن اولین اقدام ما بود که پدافند هوایی ارتش در یک کار مشترک با وزارت دفاع یک پهپاد کاملاً ایرانی تولید و در سازمان رزم نیز از آن استفاده کرد. هم ما و هم دوستان ما در وزارت دفاع روی این مدل پرنده ملاحظاتی داشتیم که تلاش کردیم در تعریف عملیاتی نمونه‌های دیگر و بعدی با مأموریت‌های مختلف، آن ملاحظات را اصلاح و اشکالات را برطرف کنیم.

همه پهپاد هایی که در سازمان رزم نیروی پدافند استفاده می‌کنیم، صددرصد تولید ایرانی است

ما در تولید پهپاد در انواع مختلف، هم در خود نیروی پدافند هوایی مستقلاً و هم در یک کار مشترک با بخش‌های مختلف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که دانشمندان ارزنده‌ای در این حوزه کار کردند، طرح‌های مختلفی را تعریف کردیم و امروز همه آنچه که در سازمان رزم داریم استفاده می‌کنیم، صددرصد تولید ایرانی است.

از چه زمانی و با چه هدفی نیروی پدافند هوایی ارتش تصمیم به تجهیز پهپاد ها به موشک برای نبرد هوایی گرفت؟

رزم هوایی موضوع بسیار پیچیده‌ای است هم محاسبات سنگین و هم ملاحظات جانبی زیادی دارد. توجه به امنیت خلبان و سلامت او، اقتصاد و هزینه فایده جنگ هوایی، غافلگیری دشمن، تحریم‌ها و خیلی موضوعات دیگر در رزم هوایی دخیل هستند.

همه این مسائل کنار هم جمع شد و ما را به این سمت برد که تلاش کنیم آنچه را که امروز کشور به آن نیاز دارد را فراهم کنیم، یعنی همه این ملاحظات را هم در نظر بگیریم ولی از نیاز دفاعی کشور عقب نمانیم. به ویژه زمانی که ما متوجه شدیم صنایع داخلی توانسته‌اند یک موتور جت برای نصب روی یک پهپاد خاص تولید کنند که این موتور جت کاملاً ایرانی، ما را با نگاه تخصصی پدافند هوایی در ارتفاع پرواز و با سرعت پروازی قرار می‌دهد و به ما این قابلیت را می‌دهد که می‌توانیم نیازمندی رهگیری هوایی و رزم هوایی را مبتنی بر این موتور جت پهپاد فراهم و از آن استفاده کنیم. اینجا آن نقطه عطفی بود که پدافند هوایی ارتش بر استفاده از پهپاد جت برای رزم هوایی متمرکز شد. ما برای رزم هوایی باید در ارتفاع مشخص و با سرعت مناسب و مطلوب کار کنیم تا بتوانیم رزم هوایی موفقی داشته باشیم. با تولید این موتور جت کاملاً ایرانی ما بر موضوع رهگیری هوایی رفتیم.

در یکی دو رزمایش به طور واقعی از قابلیت رهگیری هوایی پهپادی استفاده کردیم و اثر آن را در تغییر رفتار پرنده‌های دشمن که داشتند به مرزهای آبی ما نزدیک می‌شدند دیدیم

پس از پروسه سنگینی که بین ما و وزارت دفاع طی شد و تست‌های مختلف میدانی را در جغرافیای مختلف کشور انجام دادیم، وقتی که چند مرتبه ارزیابی مناسب از این حوزه به دست آوردیم و در یکی دو رزمایش به طور واقعی از قابلیت رهگیری هوایی استفاده کردیم و اثر آن را در تغییر رفتار در پرنده‌های دشمن که داشتند به مرزهای آبی ما نزدیک می‌شدند دیدیم، پس از ثبت این اطلاعات واقعی و این توفیق، به ویژه وقتی گزارش آن به محضر فرمانده معظم کل قوا تقدیم شد و ایشان فرمودند خیلی خوب است و همینطور ادامه دهید، ما روحیه مضاعفی پیدا کردیم تا این قابلیت را توسعه دهیم. اولین قدم توسعه این قابلیت، مسلح کردن پهپاد بود که امروز در رهگیری با موفقیت توانستیم از آن استفاده کنیم.

برای مسلح کردن پهپاد به سراغ گزینه‌های مختلفی مثل تیربار و یا انواع موشک رفتیم، اینجا من در رابطه با درگیری هوایی صحبت می‌کنم. نیروهای مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسلح کردن پهپاد برای اهداف زمینی اقدامات زیادی کردند و همگی الحمدلله توفیق پیدا کردند و نقطه زنی می‌کنند و اصلاً هدف زمینی مدنظرم نیست و فقط روی صحبتم درگیری هوا به هوا و پهپاد ها است.

ما تلاش کردیم این پهپاد جتی که در رهگیری هوایی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آورد را مسلح کنیم. به دلایل مختلفی بعد از مشورت با دانشمندان ارزنده در وزارت دفاع به این نتیجه رسیدیم که تمرکز بر روی موشک ما را بهتر به نتیجه می‌رساند. بنابراین چند مدل موشک انتخاب شد که ما هنوز بر روی آن‌ها کار می‌کنیم. اما در این مقطع زمانی که در خدمت شما و مردم عزیز هستم، موفق شدیم یک مدل موشک تحت عنوان «شهید مجید» با برد حدود هشت کیلومتر را بر روی پرنده نصب کنیم.

بعد از ارزیابی‌ها و بررسی‌های علمی و کارشناسی دقیق در آزمایشگاه و تست‌های اولیه زمینی، یک تست اولیه پروازی انجام دادیم. پس از اینکه بحث‌های پروازی، تثبیت هواپیما، هدایت لازم توسط خلبان، آمادگی خلبان‌ها و ایستگاه زمینی، انتقال اطلاعات از پرنده به ایستگاه زمینی را با اطمینان خاطر به دست آوردیم، به سراغ تست نهایی برای شلیک موشک هوا به هوا رفتیم.

ما در اوایل مهر ماه اولین تست شلیک را انجام دادیم از روی یک پهپاد جت بر علیه یک پهپاد جت دیگر این تست انجام شد. اما چون هنوز داشتیم ارزیابی‌های اولیه را انجام می‌دادیم، موشک بدون سر جنگی بود و فقط می‌خواستیم بحث هدایت و سایر ملاحظات تخصصی را به دست بیاوریم. در تستی که در دوم مهر ماه امسال انجام شد بحمدالله همه چیز خیلی خوب پیش رفت و دیدیم همه چیز برای اینکه تست نهایی با شرایط واقعی انجام شود آماده است.

بنابراین در دهم مهر ماه در خلال رزمایش اقتدار پهپادی ارتش، یک سناریوی سنگین و سخت گیرانه تعریف کردیم و مجدداً با بهره گیری از یک پهپاد جت دیگر با عنوان هدف این بار موشک را کاملاً با سر جنگی مسلح کردیم و پهپاد جتی که موشک بر روی آن نصب بود پرواز دادیم. یکی از ویژگی‌های اصلی این تمرین این بود که نیروی انسانی کمترین دخالت را در فرایند عملیات داشت و بحمدلله موفق شدیم و اسناد و مدارک و فیلم و مستندات موجود است.

در مورد انتخاب این پهپاد بفرمائید، چرا پلتفرم کرار برای این عملیات انتخاب شد، آیا دلیل خاصی وجود داشت؟

محدودیتی برای تجهیز پهپادهای دیگر به موشک برای نبرد هوایی نداریم

عزیزان در وزارت دفاع صلاح دیدند که موتور جت صد در صد ایرانی که اول عرایضم در رابطه با آن توضیح دادم را بر روی پرنده کرار سوار کنند و ما هم با پرنده کرار قبلاً کار کرده بودیم و مأموریت‌های مختلفی را با آن انجام داده بودیم، مأموریتی مثل ارزیابی رادارها، مثل هدف برای سامانه‌های موشکی و… بنابر این ترجیح دادیم که از این پلتفرم استفاده کنیم. آن ویژگی‌های که ما انتظار داشتیم خود پرنده فی نفسه داشت یعنی آر سی اس راداری کم، توان مانور پذیری قابل ملاحظه و قابل قبول و اتفاق نظر بین ما و وزارت دفاع را داشت بنابراین این تصمیم گرفته شد.

بعید میدانم که ما محدودیتی برای ادامه کار و توسعه بر روی پهپاد های دیگر هم داشته باشیم.

آیا این قابلیت وجود دارد که از پهپاد های دیگر پدافند هم استفاده شود؟

دستاورد ماندگار و اقتدار آفرین "رسول" برای جمهوری اسلامی ایران اقتدار ایجاد کرده است

حتماً همینطور است؛ چون ویژگی‌های این پروژه ارزشمند یا بهتر بگویم دستاورد ماندگار و اقتدار آفرین "رسول" که برای جمهوری اسلامی ایران اقتدار ایجاد کرده است، تا جایی که من اطلاع دارم این است که محدودیتی برای نصب یا استفاده و بکارگیری در سایر پهپاد ها وجود ندارد. لکن رزم هوایی می‌طلبد که پهپادی باشد که قابلیت نصب موتور جت بر روی آن وجود داشته باشد چون ما در رهگیری هوایی نباید از پرنده هدف عقب بمانیم و اصرار داریم که حتماً پرنده‌ای باشد که با موتور جت پرواز می‌کند. هر پرنده‌ای که توانایی پرواز با موتور جت و همچنین قابلیت تحمل وزن موشک را داشته باشد قطعاً قابل استفاده در این مأموریت است.

این پهپاد توانایی درگیری با چه هواپیماها، جنگنده‌ها و یا پهپاد هایی را دارد؟

انواع هلیکوپترها، پهپاد ها، هواپیماها و جنگنده‌های باسرنشین و… در این بازه اهداف پهپاد رهگیر ارتش قرار می‌گیرند

یکی از ویژگی‌های مثبت این دستاورد این است که بازه اهدافی که می‌توانیم با آنها درگیر شویم، محدود نیست؛ انواع هلیکوپترها، پهپادها، هواپیماها و جنگنده‌های باسرنشین و… در این بازه قرار می‌گیرند. همان‌طور که عرض کردم دخالت نیروی انسانی در این فرایند کمترین درصد را دارد و فقط در لحظه شلیک و چند مورد کوچک دیگر نیروی انسانی دخیل است، اگر پرنده‌ای یا شیء پروازی در قابلیت‌های کشف راداری ما باشد که بتوانیم با رادارهایمان آن را کشف کنیم و آن را به سامانه راداری واگذار کنیم که امروز به ویژه برای هدایت پهپاد رسول در نظر گرفته شده، قطعاً می‌تواند در هدف این دستاورد قرار بگیرد. محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و انواع پرنده‌ها می‌توانند مورد هدف قرار بگیرند.

یک سوالی که شاید برای مردم پیش بیاید این است که این دستاورد چه قابلیت و توانمندی به توانمندی‌های ارتش افزوده است؟ چون نیروی هوایی ارتش با استفاده از جنگنده‌هایی که در اختیار دارد این عملیات را انجام می‌داد.

پروژه رسول باعث غافلگیری دشمن می‌شود

این نکته بسیار مهم است. در دانش پدافند هوایی نه فقط در کشور ما بلکه در دنیا، استفاده از انواع سلاح‌ها و تجهیزات یک اصل مهم است. یعنی ما یک اصل در بکارگیری تجهیزات پدافندی داریم و آن هم تنوع است. نکته دوم این است که باعث غافلگیری دشمن می‌شود. چون این مدل پرنده خاص هیچ نیازی به باند پروازی برای پرواز یا برای نشستن ندارد، بنابراین در هر نقطه جغرافیای می‌توان این پرنده را با استتار کامل مستقر کرد و در لحظه‌ای که یک رادار در شبکه یکپارچه پدافند هوایی در جای دیگری پرنده دشمن را کشف کرده هدف را می‌تواند به کابین هدایت پرنده و کابین خلبان واگذار کند و در حقیقت دشمن اصلاً انتظار ندارد از این نقطه آسیب ببیند.

ما تصور می‌کنیم که پروازهای شناسایی دشمن احتمالاً مواضع پدافندی را شناسایی کرده‌اند بنابراین ما در آن لحظه بخصوص انعطاف پذیری لازم را در اختیار فرمانده صحنه رزم قرار می‌دهیم تا از انواع سلاح‌ها استفاده کند. او آزاد است از سامانه‌های موشکی، از دستاورد رسول، از هواپیمای باسرنشین جنگنده طرح پدافندی نیروی هوایی الهی استفاده کند. غافلگیری دشمن برای ما بسیار اهمیت دارد و این یکی از دستاوردهاست.

پروژه «رسول» در کنار سامانه «باور ۳۷۳» دست بلند پدافند هوایی ارتش است که برد بیش از سیصد کیلومتر را دارد

نکته مهم دیگر این است که دست بلند پدافند هوایی، در دفاع در عمق حاصل می‌شود. ما مگر چند مدل سامانه موشکی برد بلند داریم. همانطور که مستحضر هستید و تقدیم ملت شریف ایران نیز شد اخیراً توانستیم سامانه "باور ۳۷۳" را در برد سیصد کیلومتری با موفقیت به سازمان رزم اضافه کنیم. امروز در حال حاضر در سامانه‌های موشکی پدافندی فقط سامانه "باور" را داریم که به برد سیصد کیلومتری رسیده است.

این پروژه در کنار سامانه «باور ۳۷۳» دست بلند پدافند هوایی می‌شود که برد بیش از سیصد کیلومتر را دارد. این یکی دیگر از نقاط قوت این دستاورد است که دفاع در عمق را برای پدافند هوایی حاصل می‌کند. نکته دیگر سطح مقطع راداری بسیار کوچک و کم این پرنده است که کشف آن را برای دشمن سخت می‌کند.

نکته مهم دیگر این دستاورد این است که می‌توان در لحظه مأموریت را به هر دلیل عوض کرده و سراغ یک هدف مهمتر رفت. وقتی یک موشک را از روی لانچر به پرواز درآوردید و به سمت هدف شلیک کردید دیگر خیلی انعطاف ندارید که مأموریت را عوض کنید و ناگزیر هستید که یا اجازه دهید موشک به مسیر خود ادامه دهد و هدف را بزند و یا دستور دهید موشک اطلاعات دریافتی از ایستگاه زمینی را قطع کرده و خودکشی کند. تغییر مأموریت برای یک موشک پدافندی اجالتا در اختیار ما نیست. اما ما با این دستاورد این انعطاف را به فرمانده صحنه رزم می‌دهیم که اگر لازم شد هدف را وسط مسیر عوض کند و پرنده را به سمت هدف دیگری سوق دهد و موشک را شلیک کند.

دستاورد مهم دیگر که بسیار حائز اهمیت است این است که ما امروز یک موشک را بر روی این پرنده سوار کردیم و ممکن است در توسعه آتی مجهز به چندین موشک درگیری هوا به هوا شود. همچنین این قابلیت را دارد که پس از شلیک یک یا چند موشک، خودش با یک مأموریت انتحاری هدف دیگری را مورد اصابت قرار دهد. یعنی با یک سلاح در آن واحد می‌توان با چند هدف همزمان درگیر شد و این یکی دیگر از قابلیت‌هایی است که برای پدافند هوایی اهمیت دارد. در حقیقت فرمانده صحنه رزم را برای انتخاب گزینه‌های مختلف درگیری هوایی آزاد می‌گذارد و برای مدیریت صحنه رزم اختیار بیشتری به او می‌دهد.

چند کشور این قابلیت را دارند؟

ایران پنجمین کشوری است که به توان عملیات پهپادی هوا به هوا دست یافته است

نمی‌شود با قاطعیت گفت که چند کشور صاحب این فناوری هستند. تا جایی که من و همکارانم مطالعه و بررسی کردیم و بر اساس مستنداتی که کشورها منتشر کرده‌اند، چهار یا پنج کشور این قابلیت را دارند. ممکن است یک کشور دیگر به این قابلیت دست پیدا کرده و آن را رسانه‌ای نکرده باشد. فکر می‌کنم ما پنجمین کشور هستیم که به این فناوری دست پیدا کردیم. البته همین هم در نوع خود خیلی قابل ملاحظه است، چون این پیشرفت محاسبات و ملاحظات سنگین و پیچیده‌ای دارد که شاید کمتر کشوری به سمت آن برود.

ما بحمدالله با تکیه بر دانش صددرصد ایرانی طی یک کار مشترک بین دانشمندان در وزارت دفاع و متخصصین زبده، دانشمند و باتجربه در نیروی پدافند هوایی این طرح را تعریف کردیم و بعد از حدود دو سال موفق شدیم به نتیجه مثبت برسیم. اینکه چند کشور در دنیا به سمت این فناوری رفته‌اند خیلی برای ما مهم نیست برای ما این اهمیت دارد که حتی المقدور تلاش می‌کنیم به عزیزانمان در نیروی هوایی الهی کمتر زحمت دهیم یا حداقل آن قابلیت ارزشمند را برای جایی که پهپاد بیشتر از آن نمی‌تواند برود نگه داریم. یعنی آن قابلیت رزم هوایی را برای جنگنده‌های نیروی هوایی در طرح‌های پدافندی برای مراحل دیگر بگذاریم. نه اینکه تا یک نیازی احساس کردیم بلافاصله اسکرمبل به دهیم و جنگنده نیروی هوایی را به پرواز دربیاوریم، با همه هزینه‌ها، خطرات و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین این یک امتیاز بزرگ است که ما آن را برای مراحل سخت و دشوارتر نگه می‌داریم.

ارزش دیگر دستاورد «رسول» فناورانه بودن این کار است. من عرض کردم بیش از دو سال دانشمندان وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی کار شبانه روزی انجام دادند، این کار محاسبات سنگین، موانع علمی و تکنولوژیک سختی را به همراه داشت. اینکه بتوان یک پرنده با سرعت حدود هفتصد کیلومتر در ساعت را در فضای لایتناهی پیدا کرد، بعد موشک با برد هشت کیلومتر را با اطمینان صددرصدی بر روی آن قفل و بعد شلیک کرد به نحوی که هدایت موشک مورد آسیب و اخلال قرار نگیرد، واقعاً کار بزرگی است و باید پیشانی و بازوی این دانشمندان را برای تحقق این دستاورد بوسید و با افتخار این دستاورد را تقدیم ملت شریف ایران کرد.

این عملیات تا چه ارتفاعی قابل اجراست؟

پهپاد جت کرار در ارتفاع ۴۷ هزار پایی تا پایان امکان مداومت پروازی تداوم پروازی دارد

ما با عنایت خداوند و تکیه بر دانش دانشمندان امروز با همین موتور جت ایرانی پهپادمان را تا ارتفاع ۴۷ هزار پایی بالا بردیم. این یک اقدام منحصر بفرد در تاریخ ایران اسلامی است. این افتخار در یک اقدام مشترک توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع حاصل شده است. ما امروز پهپاد جتمان را تا ارتفاع ۴۷ هزار پایی بالا بردیم، نه فقط برای یک لحظه بلکه به طور ثابت تا پایان امکان مداومت پروازی این پرنده در این ارتفاع وجود دارد. پس تداوم پرواز در ارتفاع ۴۷ هزار پایی را هم صددرصد داریم بعد از این برای اینکه ما به قابلیت‌های بهتری در درگیری هوایی در آن ارتفاع دست پیدا کنیم نیازمند گام‌های بعدی ماست که ما هم اکنون هم در طرح‌های دیگری که با دوستان در وزارت دفاع تعریف کردیم داریم کار مشترک انجام می‌دهیم و امروز ما دستاورد رسول را در ارتفاع ۱۹ هزار پایی مورد ارزیابی قاطع و مثبت قرار دادیم و پاسخ مثبت گرفتیم. به دست آوردن این قابلیت که دور از انتظار هم نیست در ارتفاع ۴۷ هزار پایی یا حتی دست یافتن به ارتفاعات بالاتر از آن، قطعاً از دانش ایرانی، غیرت ایرانی و همت ایرانی بر می‌آید و دور از انتظار نخواهد بود.

دستاورد رسول چه تغییری در شیوه رزم نیروی پدافند هوایی ایجاد می‌کند؟

همانطور که عرض کردم قابلیت انعطاف لازم را به فرمانده صحنه رزم می‌دهد و همچنین امکان استفاده از انواع سلاح‌ها و سامانه‌ها را در اختیار او قرار می‌دهد.

ایران یک گزینه سوم را برای آئین رزم پدافند هوایی به دنیا معرفی کرد که پدافند هوا پایه مبتنی بر پهپاد است

موضوع دیگر این است رزم هوایی به دو مدل در دانش پدافند هوایی دنیا تعریف شده است؛ یکی درگیری مبتنی بر سلاح‌های زمین پایه، مثل توپخانه‌های پدافندی با کنترل راداری و یا سامانه‌های موشکی زمین پایه مثل سامانه باور، ۱۵ خرداد مرصاد و…، دومین تعریف پدافند هوا پایه مبتنی بر جنگنده‌های با سرنشین است. اگر اغراق و تعریف از خود نباشد باید این‌طور بگوییم که امروز بحمدلله ارتش جمهوری اسلامی ایران یک گزینه سوم را برای آئین رزم پدافند هوایی به دنیا معرفی کرده است که پدافند هوا پایه مبتنی بر پهپاد است.

در روزهای اخیر و رویاروی حماس با رژیم صهیونیستی شاهد این هستیم که مقامات این رژیم ایران را تهدید به حمله نظامی می‌کنند که شاید در برخی از مردم نگرانی ایجاد کرده باشد و این سوال را ایجاد کرده که آمادگی نیروی پدافند هوایی برای دفاع از کشور چگونه است؟

با افتخار خطاب به مردم شریف، بزرگ و ماندگار ایران اسلامی عرض می‌کنم که جانمان را در طبق اخلاص برای امنیت کشور فدا می‌کنیم. ما وامدار خون شهدا هستیم ما نمی‌توانیم غیرت، همت و از خودگذشتگی کسانی را که برای امنیت، بقا و ارتقای کشور جانشان را دادند فراموش کنیم.

در دفاع مقدس و در جزیره خارک خدمه توپ غیرتمند ما حتی برای یک لحظه توپ خود را ترک نکرد. معمولاً دشمن موشک گران قیمت خود را صرف یک توپ زمین به هوا نمی‌کند. این خدمه توپ غیرتمند ما در پدافند هوایی ارتش در جزیره خارک چنان مزاحمتی برای هواپیمای جنگنده دشمن ایجاد کرده بود که او یک موشک بخصوص را برای انهدام این توپ فرستاد. این مرد غیرتمند و ماندگار تا آخرین لحظه توپ خود را ترک نکرد و ما قطعات مبارک و مطهر پیکرش را بعد از حمله و اصابت، از ده‌ها متر آن طرف تر از سنگرش پیدا کردیم.

امروز یادمان آن شهید عزیز همچنان در جزیره خارک ماندگار است. در حماسه عاشورایی سوباشی. امروز هستند شهدایی که برای حفظ امنیت کشور، امنیت مرزها و شهرها، خالصانه و صادقانه خون خود را فدا می‌کنند. ارزنده ترین داشته ما جان ماست که با افتخار تقدیم امنیت کشور می‌کنیم، استفاده از سلاح و تجهیزات به روز جای خود را دارد.

با کمال افتخار عرض می‌کنیم که امروز ما برای تأمین امنیت مرزها و آسمان جمهوری اسلامی ایران نیازمند هیچ کشوری نیستیم و صددرصد نیازمان را با تمرکز بر دانش صددرصد ایرانی فراهم می‌کنیم و با کمال افتخار تقدیم ملت شریف ایران می‌کنیم و آماده پاسخ قاطع، سخت و پشیمان کننده به هر دشمن متجاوزی هستیم.