به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «میدان پارلمان» با طراحی و کارگردان مهسا شریفی از ۲۵ مهر ماه اجرای خود را در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز کرده است. این اثر نمایشی نوشته جیمز فریتز است که با ترجمه حسین جمالی و مهرنوش قهرمانی روی صحنه رفته است.

درباره‌ نمایشنامه «میدان پارلمان» آمده است: «کت یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود، خانواده‌اش را پشت سر می‌گذارد و به لندن می‌رود تا کاری را انجام دهد که امیدوار است، زندگی او و زندگی دیگران را تغییر دهد. ‌داستان این نمایشنامه درباره‌ کسی یا کسانی است که می‌خواهند کاری کنند اما هنوز نمی‌دانند چه‌چیز درست و چه‌چیز اشتباه است، آنچه برای ما باقی مانده تلاش برای نجات زندگی انسان در آینده‌ دور و نزدیک است.

‌نمایشنامه‌ «میدان پارلمان» علیه روزمرگی نوشته شده است، با اینکه نویسنده‌ این اثر در انگلستان زندگی می‌کند اما موضوعی را دستمایه‌ نگارش قرار داده که در این دوران بیشتر مردم دنیا درگیر آن هستند. با وجود جنگ‌ها، سلطه‌گری‌ها و عدم آگاهی مردمان، دنیا هر روز تاریک‌تر می‌شود. انسان‌هایی هستند که می‌خواهند این روند مهلک را تغییر دهند و آینده‌ای بهتر به‌وجود بیاوردند.‌»

مترجمان نمایشنامه نیز در یادداشتی درباره این اثر نوشته اند: «آگاهی از اندیشه‌ نویسندگان سرزمین‌های دیگر، دغدغه‌ای شد تا در دوران خانه‌نشینی‌های کرونایی با جمیز فریتز و نگاه امروزین او به جامعه‌ انگلستان آشنا شویم. ادبیات نمایشی در انگلستان سابقه‌ای درخشان دارد و ما از سال‌ها پیش با آثار ویلیام شکسپیر تا حدی آن را شناخته‌ایم. نیم‌نگاهی به نحوه‌ روایت در ادبیات نمایشی از شکسپیر تا فریتز، ورای جایگاه حرفه‌ای این ۲ نویسنده، خالی از لطف نیست. این نمایشنامه توانسته توجه اهالی تئاتر انگلستان و فستیوال‌های مختلفی را به خود جلب کند. باور داریم که از برگردان زبان هر اثر، متن تازه‌ای پدیدار می‌شود. چراکه زبان نگارش بر کیفیت تفهیم محتوا بسیار مؤثر است.»

جیمز فریتز یکی از نویسندگان نسل جدید انگلستان است که جوایز متعددی را در کارنامه‌ کاری نسبتا کوتاه‌ مدت خود دارد. از جمله جوایز او می‌توان به جایزه‌ تئاتر حلقه منتقدان انگلستان به‌عنوان آینده‌دارترین نمایشنامه‌نویس، جایزه‌ بهترین نمایشنامه‌نویس «برانت وود پرایز» برای «میدان پارلمان» و … اشاره کرد. این نویسنده به‌خاطر نمایشنامه‌ دیگرش؛ «چهار دقیقه و دوازده ثانیه» توانست نامزد دریافت جایزه الیویر شود.

بازیگران این اثر نمایشی (به‌ ترتیب‌ حروف الفبا) سحر خداداده، نیوشا طورانی، میلاد علی‌پرست، سحر مصباح، پروین والی‌زاده و ... هستند.

دیگر عوامل «میدان پارلمان» عبارتند از طراح لباس: هستی حسینی، طراح صحنه: مهسا شریفی، طراح گرافیک: مهدی دوایی، موسیقی: بهرنگ عباسپور، میکس و مستر و صداساز: حمیدرضا حسینی، عکس از ساینا قادری، دستیار کارگردان: امیر احمدی، مدیر صحنه: مهدی کاشفی.

این اثر نمایشی از ۲۵ مهر تا ۱۲ آبان هر روز ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه است.