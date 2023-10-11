«میدان پارلمان» در تماشاخانه انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایش «میدان پارلمان» به نویسندگی جیمز فریتز با ترجمه حسین جمالی و مهرنوش قهرمانی و طراحی و کارگردانی مهسا شریفی روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی از سه‌شنبه ۲۵ مهر تا ۲۲ آبان هر شب (به جز شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه در تماشاخانه انتظامی اجرا می‌شود.

سحر خداداده، نیوشا طورانی، میلاد ‌علی ‌پرست، سحر ‌مصباح، پروین والی‌زاده بازیگران این اثر نمایشی هستند.

درباره نمایش «میدان پارلمان» آمده است: «همه به هم نگاه می‌کنند، همه به هم زل می‌زنند، اون کیه که می‌تونه این وضع رو عوض کنه؟ ما فقط تماشا می‌کنیم. ما هم می‌تونیم از روی صندلی‌هامون بلند شیم و یه کاری بکنیم، اونا عکس‌ها رو می‌بینند و در مورد اتفاقی که افتاده می‌خونن و با خودشون فکر می‌کنن اگه اون زن تونست یه چیزی از این سنت‌های پوسیده رو متوقف کنه منم می‌تونم، منم می‌تونم، منم می‌تونم ...»