نکات بهداشتی برای حفظ سلامت پاها

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «رونالد لپو»، سرپرست تیم تحقیق از کالج پزشکی بیلور در تکزاس، می‌گوید: «مشکلات رایجی که افراد با آن مواجه هستند عبارتند از: انگشت چکشی، تاول، فاسیای کف پا و بونیون (انحراف شست پا). برخی از این موارد به راحتی قابل حل هستند، اما برخی دیگر ممکن است نیاز به مداخله یک متخصص داشته باشند.»

مشکلات پا اغلب به دلیل اصطکاک و فشار ایجاد می‌شوند. انتخاب کفش مناسب برای فعالیت‌های روزانه می‌تواند کمک کننده باشد.

کفش باید دارای یک پنجه پهن و عمیق باشد تا انگشتان پا بتوانند آزادانه حرکت کنند. آنها باید برای کنترل عرق و بو قابل تنفس باشند.

بونیون می‌تواند در انگشت شست پا ایجاد شود و باعث چرخش انگشت پا به داخل شود. درد و شدت آن می‌تواند با کفش بد افزایش یابد.

لپو توصیه می‌کند که افراد از پوشیدن کفش‌هایی که پا را منقبض می‌کنند خودداری کنند. کفش‌های پهن انتخاب کنید و از کفش‌های پاشنه بلند خودداری کنید. وی افزود، در صورت ادامه درد ممکن است نیاز به جراحی داشته باشید.

برخی از افراد نیز دچار انگشت چکشی هستند. این عارضه زمانی اتفاق می‌افتند که یک تاندون در انگشت پا منقبض شده و در اولین مفصل خم می‌شود و باعث می‌شود انگشتان پا روی هم قرار بگیرند و روی هم ساییده شوند.

انگشت چکشی می‌تواند منجر به میخچه، تاول یا پینه شود. فاصله‌دهنده‌های انگشتان پا یا صاف‌کننده‌های انگشت پا می‌توانند به کاهش این مشکل کمک کنند، اما راه درمان نیستند.

و البته بوی بد پا می‌تواند مشکل ساز باشد. لپو گفت: «این وضعیت می‌تواند نتیجه عرق پاها یا عفونت‌های باکتریایی باشد که هنگام تماس با باکتری‌ها در تماس پا با محیط غیربهداشتی یا روی زمین ایجاد می‌شود.»

پای ورزشکار یک عفونت شایع است. ممکن است خارش بین انگشتان پا و سوزش پوست داشته باشید که می‌تواند تاول بزند.

لپو گفت: «قارچ ناخن یکی دیگر از عفونت‌های رایج است. باعث تغییر رنگ ناخن می‌شود.»

به گفته وی، «می توانید از یک درمان ضد قارچی بدون نسخه استفاده کنید. خشک نگه داشتن پا با جوراب‌های ساخته شده از مواد جذب کننده رطوبت مانند پشم می‌تواند از رشد قارچ جلوگیری کند. برای درمان علائم شدید ممکن است داروهای ضد قارچ موضعی یا خوراکی تجویز شود.»

افراد مسن ممکن است در معرض خطر بیشتر مشکلات پا باشند.

استئوآرتریت، که با افزایش سن شایع است، می‌تواند باعث تغییر شکل مفاصل شود. این عارضه اجازه می‌دهد تا خارهای استخوانی در پاشنه یا سایر قسمت‌های پا تشکیل شوند.

تغییر کفش، تزریق کورتیزون، و فیزیوتراپی ممکن است کمک کننده باشد.