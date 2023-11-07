خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهین نورافروز: میزان مشارکت در انتخابات مجلس به غیر از متغیرهای سیاسی کلان اغلب تحت تأثیر موضوعات و مسائل محلی قرار می‌گیرد. متغیرهایی که عموماً سبب می‌شود میزان مشارکت در هر منطقه تابعی از اقتضائات و مناسبات محلی خاص آن حوزه انتخابی باشد و از این رو تحلیل رفتار انتخاباتی رأی دهندگان در انتخابات مجلس، اغلب تبدیل به مسأله‌ای پیچیده و از جهت تحلیلی ناهموار می‌شود.

در شرایطی که رهبر انقلاب، علاج دردهای مزمن کشور را در پرشور بودن انتخابات و حضور مردم در صحنه تعیین سرنوشت عنوان می‌کنند، گویا تلاش‌هایی خلاف جهت تقویت مشارکت مردمی در جریان است که به عقیده کارشناسان سیاسی باید آسیب شناسی شده و برای آن راهکار جدی ارائه شود.

نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت بسیار مهم است

رئیس هیأت اندیشه ورز بسیج گلستان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر انتخابات باید زودتر از اینها کار خودش را آغاز می‌کرد و متأسفانه برخی دست اندرکاران به این مسأله مهم ورود جدی ندارند.

ولی الله شهابی افزود: باید راهبرد تبلیغی برای فضای انتخاباتی داشته باشیم چرا که دیگر زمان شعارهای کلیشه‌ای برای مردم به سر آمده است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های انتخاباتی همیشه در دو بخش آشکار و پنهان کار خودش را آغاز می‌کند و در حال حاضر بخش نهان آن شروع شده و می‌طلبد که رسانه‌ها و دست اندر کاران سیاسی به این مسأله ورود جدی داشته باشند.

این فعال اصولگرا بیان کرد: برخی از نامزدها برای آنکه بتوانند آرای بیشتری کسب کنند ذائقه مخاطب را می‌سنجند و بر اساس آن ممکن است ملاحظه خط قرمز نظام را نکنند و برای مردم انتظاراتی را پیش بیاورند که نتیجه مثبتی در بر نداشته و حتی مردم را دلسرد کنند.

وی افزود: بنا را بر این گذاشته‌ایم که راهبرد تبلیغی را بیشتر بر اجرای سالم و امنیت انتخابات بگذاریم، چرا که استان گلستان کمی از این نظر آسیب پذیر است و عملکرد مسئولان استانی و حتی دولتمردان در پیشبرد بهتر این انتخابات در فضای فعلی بسیار مهم است.

شهابی تصریح کرد: استفاده از منویات مقام معظم رهبری، نوع تبلیغات و سخنان کاندیداها در روند انتخابات اهمیت بسیاری دارد و از سوی دیگر باید توجه جدی به موضع گیری دشمنان در این راه برای کاهش مشارکت مردم نیز داشته باشیم.

وی افزود: در دوره‌های مختلف گلستان فراز و نشیب‌های زیادی را برای برگزاری انتخابات گذرانده است و این نوسانات حضور حداکثری و یا حداقلی مردم در صحنه انتخابات ریشه در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی دارد که باید با جدیت آسیب شناسی شود.

شهابی گفت: در دو سال اخیر بخصوص با شروع جریان فتنه ممکن است آسیب جدی به مسأله حضور مردم وارد شده باشد، اما با کمی درایت سیاسی همه این مسائل قابل جبران است.

احزاب نقش مهمی در معرفی کاندیداهای با صلاحیت دارند

دبیر جمعیت ره پویان انقلاب اسلامی و عضو شورای خانه احزاب گلستان نیز معتقد است که احزاب به عنوان معرفی کننده کاندیداهای با صلاحیت نقش پر رنگی در کشور ندارند و همین مسأله هم‌موجب شده تا مردم در شناخت سیاسی و اجتماعی کاندیدای مورد نظر اطلاعات کمتری داشته باشند.

علیرضا کلاگر افزود: سال‌ها است در بسیاری از کشورها کاندیداهای انتخاباتی را احزاب معرفی می‌کنند و ابتدا با سخنرانی‌های مختلف در تمامی شهرها و طیف‌های مختلف سنجیده و سپس معرفی و به آنها رأی داده می‌شود مسأله ای که در کشور ما توجه زیادی به آن نمی‌شود.

این فعال اصولگرا افزود: نوع و افزایش مشارکت مردم در انتخابات بستگی به این عامل مهم سیاسی- اجتماعی دارد و سال‌ها است که در فرایند انتخابات کشورمان مسأله کمیت همواره مهم بوده و کیفیت انتخابات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: امروز ما باید به جای توجه به کمیت یا همان مشارکت در انتخابات به دنبال کیفیت برگزاری آن باشیم.

کلاگر بیان کرد: به صراحت می‌توان گفت که در طول این سال‌ها ۸۰ درصد این نمایندگان صلاحیت تکیه زدن بر کرسی مجلس را نداشتند و متأسفانه به دلیل داشتن مصونیت سیاسی به هیچ دستگاه و یا نهادی پاسخگو نیستند و مردم نیز نمی‌تواند به دلیل کم کاری و اهمال کاری آنها را مواخذه کنند.

وی اظهار کرد: کسانی که به عنوان نماینده مردم قرار است بر کرسی مجلس تکیه بزنند باید در مسائل اقتصادی و سیاسی صاحب نظر باشند و تجربه و تخصص داشته باشند نه فقط اینکه حرف بزنند.

نیازمند حضور چهره‌های شاخص برای افزایش مشارکت هستیم

در ادامه دبیر حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی هم اظهار کرد: دولتمردان در این ۴۲ سال ذهن مردم را نسبت به فعل و انفعالات انتخاباتی در همه حوزه‌ها مشکوک کرده‌اند و همانی را که می‌خواهند انتخاب می‌کنند.

محمد اورسجی گفت: در انتخابات پیشین گرگان و آق قلا نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر شرکت نکردند و آسیب شناسی برای آن انجام نشد و وقتی از افراد سرشناس این حوزه سوال کردیم که چرا آسیب شناسی نشد، جواب سربالا دریافت کردیم.

وی افزود: ریزش افراد ثبت نام شده برای رقابت در انتخابات که از سوی هیأت‌های اجرایی انجام می‌شود بسیاری را در همان انتخابات قبل سرخورده کرد.

این فعال سیاسی مستقل گفت: گرگان تنها شهر سیاسی استان گلستان است و مابقی شهرستان‌ها به صورت قومی و قبیله‌ای در انتخابات مشارکت می‌کنند اما با توجه به اینکه در گرگان استقبال مردم از صندوق‌ها کمتر شده، برش سیاسی آن نیز ضعیف شده است.

اورسجی بیان کرد: مردم با چه دلخوشی باید پای صندوق رأی بیایند وقتی نماینده‌ای که معرفی شده و به مجلس رفته فقط حرف زده و برای مردم خروجی مثبتی نداشته است.

وی افزود: نیازمند حضور چهره شاخص برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی هستیم.

اورسجی بیان کرد: مساله این است که غالب مردم از نمایندگان فعلی به دلیل فقدان رفاه اجتماعی راضی نیستند.

ثبت نام ۵۸۱ گلستانی برای نمایندگی مجلس دوازدهم

به رغم نگرانی بسیاری از کارشناسان حوزه سیاسی در رابطه با میزان مشارکت مردم و تأیید صلاحیت‌ها، رئیس ستاد انتخابات استان گلستان اعلام کرد که ثبت‌نام ۵۸۱ داوطلب انتخابات مجلس در گلستان قطعی شده است.

سید علی مهاجر اظهار کرد: معادل ۷۸ درصد از بین ۷۴۸ نفر دارای کد رهگیری برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان قطعی شد.

وی افزود: از مجموع ۵۸۱ ثبت‌نام‌کننده انتخابات مجلس، ۵۲۰ نفر مرد و ۶۱ نفر زن هستند.

رئیس ستاد انتخابات گلستان ادامه داد: چهار نفر از داوطلبان استان متولد ۱۳۷۲ و به عنوان جوان‌ترین هستند و مسن‌ترین آنان متولد ۱۳۳۵ است.

مهاجر یادآور شد: داوطلبان ثبت نام کننده در انتخابات استان گلستان از لحاظ مذهب، ۴۳۸ نفر شیعه شامل ۳۸۶ نفر مرد و ۵۲ نفر زن و ۱۴۳ نفر سنی شامل ۱۳۴ نفر مرد و ۹ نفر زن هستند.

وی گفت: از لحاظ قومیت نیز ۳۹۳ نفر فارس معادل ۶۸ درصد، ۱۴۱ نفر ترکمن معادل ۲۴ درصد، ۴۳ نفر سیستانی معادل هفت درصد و چهار نفر بلوچ معادل یک درصد تشکیل می‌دهد.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان در خصوص تحصیلات ثبت تام کنندگان افزود: از این تعداد، ۴۶۹ نفر کارشناسی ارشد، ۸۶ نفر دکترا، ۱۶ نفر کارشناسی و بقیه مدرک حوزوی دارند.

مهاجر با بیان اینکه برای هر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این دوره در استان ۸۳ نفر داوطلب شده‌اند، ادامه داد: از بین ثبت‌نام کنندگان، ۱۹۲ نفر از حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا، ۱۱۷ نفر مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه و گالیکش، ۸۰ نفر کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان، ۷۶ نفر گنبدکاووس، ۷۰ نفر رامیان و آزادشهر و ۴۶ نفر علی‌آبادکتول هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان با اشاره به وضعیت سنی داوطلبان این انتخابات، اضافه کرد: ۲۵۸ نفر از ثبت‌نام کنندگان بین ۳۰ تا ۴۵ سال سن، ۱۲۷ نفر ۴۵ تا ۵۰ سن، ۸۶ نفر ۵۰ تا ۵۵ سن، ۷۴ نفر ۵۵ تا ۶۰ سن، ۲۷ نفر ۶۰ تا ۶۵ نفر و ۹ نفر ۶۵ تا ۷۰ سن دارند.

مهاجر در ادامه افزود: در ثبت نام دوره یازدهم مجلس نیز ثبت نام ۴۱۸ نفر قطعی شد که امسال نسبت به انتخابات دوره یازدهم ثبت نام‌های قطعی ۹۹/۳۸ و نیم درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، در مرحله بعدی مراجع پنجگانه دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و سپاه بررسی صلاحیت‌ها را انجام خواهند داد.

اگر چه مشارکت در انتخابات یکی از وجود مشارکت سیاسی شهروندان و از حقوق آنها محسوب می‌شود اما نخستین قدم برای جلوگیری از خطر احتمالی عدم مشارکت مردم، فعال کردن احزاب و جریان‌های سیاسی در کنار دیگر نهادهای درگیر در این موضوع است.