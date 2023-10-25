آغاز بیش از ۴ هزار طرح عمرانی سلامت‌ محور در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیمی صبح چهارشنبه در نشست شورای سلامت استان گیلان اظهار کرد: اعتماد مردم به نظام سلامت بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه این حوزه است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در ایام کرونا، افزود: مردم در دوران کرونا به نظام سلامت اعتماد کردند و این اعتماد سبب قوت قلب برای جامعه بهداشت و درمان شد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز بیش از چهار هزار طرح عمرانی سلامت‌محور در کشور خبر داد و اضافه کرد: ۵۰ درصد از پروژه‌های سلامت‌محور در کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و به نتیجه ختم شده است.

رحیمی با اشاره رویکرد جهادی دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های سلامت محور، بیان کرد: دولت سیزدهم با شرایط سخت و ایام کرونا زمام کار را تحویل گرفت اما توانست با روحیه جهادی کسری‌ها را جبران کند.

وی از اجرای بیمه همگانی ایرانیان خبر داد و افزود: کل مردم ایران تحت پوشش بیمه هستند و این مهم یک افتخار برای نظام سلامت به شمار می‌رود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان بیماران صعب‌العلاج زیر چتر بیمه قرار می‌گیرند، گفت: امروز صدها نوع بیماری تحت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار دارد تا بار مالی را از دوش بیماران برداشته شود.

رحیمی با اشاره به تلاش دولت سیزدهم در اجرای برنامه نظام پزشک خانواده، بیان کرد: برنامه نظام پزشک خانواده حرکتی ارزشمند برای حل مشکلات و چالش‌های بیماران است.

وی با بیان اینکه آینده روشنی برای نظام سلامت گیلان متصوریم، افزود: ایجاد سلامت اجتماعی و روحی روانی برای آحاد مردم هدف نهایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ۲ پروژه مهم و حیاتی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی و بیمارستان جنرال در رشت، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی ها و داده‌هایآماری بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی سایت لاکان رشت تا پایان امسال تجهیز و آماده بهره‌برداری است.