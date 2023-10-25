آخرین وضعیت تشکیل شرکت مس آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه سال جاری مس آذربایجان، ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب عوارض و مالیات به حساب اداره مالیاتی استان پرداخت کرده است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با کل سال گذشته که ۵۰۰ میلیارد تومان بود، افزایش چشمگیری یافته است.

معاون هماهنگی امور استانداری آذربایجان‌شرقی بیان کرد: دولت سیزدهم در حوزه معادن (هم مس سونگون و هم کلیه معادن) برنامه ویژه‌ای دارد به طوریکه بنده معتقد هستم که پیشران توسعه استان آذربایجان‌شرقی حوزه معادن است و خوشبختانه در حوزه معدن نیز خوب بوده‌ایم.

وی ادامه داد: معادن استان ما ثروت‌های کلیه استان است و تنها معدن مس سونگون نیست.

کلامی خاطرنشان کرد: وقتی دولت را در دولت سیزدهم در استان آذربایجان‌شرقی تحویل گرفتیم، ارزش افزوده در بخش معدن در اقتصاد استان فقط ۲ درصد بود اما در حال حاضر این رقم به ۱۰.۵ درصد رسیده است. (معادن در استان آذربایجان‌شرقی ۵۰ همت ارزش افزوده ایجاد کرده است).

وی اضافه کرد: با عنایت رئیس جمهور به مجموعه مس سونگون، موضوع تشکیل شرکت مس آذربایجان که چندین سال بود، ابتر مانده بود، احیا شد و این مجموعه با سفر دوم رئیس جمهور تشکیل یافت.

معاون امور هماهنگی و اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: در حال حاضر شرکت مس آذربایجان تشکیل یافته و اعضای هیأت مدیره آن نیز تعیین شده‌اند.

وی توضیح داد: شرکت مس تشکیل یافته است، اما کار اصلی که در حال انجام آن هستیم، نحوه انتقال می‌باشد؛ تمام تلاش بر این است که دارایی‌های قبلی و فعلی منتقل به شرکت مس آذربایجان شود.

کلامی ادامه داد: روی این موضوع بحث‌های حقوقی و اقتصادی در حال انجام است و در حال حاضر معدن مس به عنوان دارایی محسوب می‌شود و ما تلاش داریم تا این مس به عنوان دارایی به شرکت مس منتقل شود.

وی گفت: اینجا صحبت استقلال مطرح نیست زیرا برای مثال شما شرکت پالایشگاه را در نظر بگیرید! یک شرکت ملی پالایش وجود دارد و در ذیل آن شرکت‌های زیادی هستند که هیأت مدیره، شماره حساب، فروش و غیره متفاوتی دارند اما زیر مجموعه یک شرکت واحد هستند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: شرکت مس ایران مورد حمایت استان است اما به دنبال این هستیم که شرکت در قالب شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره، منابع ملی و داشته و غیره تعریف شود، باشد.

وی متذکر شد: کلمه استقلال یک ادبیاتی است که توسط عده‌ای که نمی‌خواهند چنین اتفاقی بیافتد و موضوع را به انحراف بکشند، مطرح می‌شود.

کلامی گفت: ما در تلاشیم تا شرکت مس آذربایجان و شرکت مس کرمان در قالب شرکت مس ایران فعالیت کنند و هر استان نیز به میزان داشته خود منافع ببرد نه اینکه داشته یک استان به استان دیگر انتقال یابد.

وی گفت: ساختار شرکت تشکیل یافته است و اساس‌نامه‌های آن شکل گرفته است اما فعلاً در حال بررسی نحوه انتقال و سطح انتقال و مسائل حقوقی آن هستیم و به خاطر اینکه شرکت یک شرکت بورسی است از این‌رو راهبری آن به شکلی نیست که به سادگی کارهای انتقال صورت گیرد و باید کارهای حقوقی و مالی آن به خوبی انجام گیرد تا در آینده موضوع و خللی متوجه این انتقال نشود.