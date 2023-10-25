آغاز تعاملات علمی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه نانجینگ چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر تان تاینیو، دکتر هوا تاو، دکتر لو هویان، دکتر ژان تانگ و دکتر هوجی روسای دانشکده‌ها و مدیران دانشگاه نانجینگ کشور چین با حضور در دانشگاه صنعتی شریف از نزدیک با فعایت‌های آموزشی، فناوری و پژوهشی دانشگاه آشنا شدند.

در ابتدای این بازدید، استادان دانشگاه نانجینگ با حضور در ناحیه نوآوری شریف از برج فناوری شریف و برج فناوری «بن تک» بازدید کرده و با فعالیت‌های فناورانه و کسب و کارهای دانش بنیان در این ناحیه آشنا شدند.

سپس در جلسه‌ای با حضور دکتر جلیلی رییس دانشگاه و برخی از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به بحث و گفتگو در حوزه‌های مورد علاقه برای بسط تعاملات دانشگاهی پرداختند.

یکی از زمینه‌های مورد علاقه، حضور فعال و موثر در کنفرانس بین‌المللی انرژی، تاب آوری و پایداری بود که قرار است ۳۰ فروردین سال آینده توسط دانشگاه صنعتی شریف و با حضور مدیران و متخصصین حوزه انرژی کشورهای منطقه برگزار شود.

همچنین با توجه به جایگاه علمی آن دانشگاه و داشتن زمینه‌های همکاری مشترک به خصوص در رشته‌های مهندسی، توافق‌های اولیه برای حمایت از تحقیقات مشترک استادان دو طرف، برنامه‌های آموزشی مشترک در مقطع تحصیلات تکمیلی صورت گرفت.

در پایان این جلسه تفاهم‌نامه‌ای به منظور گسترش همکاری‌های مشترک بین دو دانشگاه جهت بسترسازی تعاملات بین‌المللی طرفین منعقد شد.