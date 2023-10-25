به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: بیمارستان‌های ما باز هستند اما به سبب اتمام سوخت قادر به ارائه هیچگونه خدماتی نیستند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین افزود: هیچ بیمارستانی در غزه قادر به ارائه خدمات پزشکی به مجروحان حمله به غزه نیست.

وی افزود: دستکم ۷ هزار بیمار و مجروح در بیمارستان‌های غزه با خطر مرگ مواجه هستند.

در تحولی دیگر، شبکه العربی اعلام کرد که پنجمین کاروان کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه رفح منتظر انجام کارهای نهایی برای ورود به نوار غزه است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.