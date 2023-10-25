به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: حمله به غیرنظامیان قابل قبول نیست.

وی افزود: ما بر ضرورت حمایت از جان غیرنظامیان و پرهیز از مجازات جمعی تاکید کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در ادامه تاکید کرد: ما با ترکیه هماهنگ هستیم و مواضع ما در قبال این بحران همسو است.

این در حالی است که شب گذشته در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل که درباره تحولات فلسطین و لزوم دستیابی به یک آتش بس برگزار شده بود، نماینده قطر در سازمان ملل گفت: ادامه حملات اسرائیل به غزه پیامدهای خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت و بر اهمیت همکاری به منظور مهار خشونت و درگیری‌ها تاکید داریم. قطر کانال‌های ارتباطی خود را با تمامی طرف‌ها باز نگه داشته است، هرچند بیانیه امروز اسرائیل در رابطه با سیاسی‌سازی حمایت انسانی قطر به غزه را محکوم می‌کنیم. قطر مصمم به ارسال کمک‌های بشردوستانه فوری به مردم غزه است.

نماینده قطر همچنین با انتقاد از شورای امنیت گفت: از اینکه شورای امنیت نتوانسته قطعنامه‌ای در رابطه با تحولات در غزه اتخاذ کند، ابراز تأسف می‌کنیم. صلح حتی در سخت‌ترین و خطرناک‌ترین شرایط نیز همچنان ممکن است.