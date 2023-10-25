به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تحقیقاتی درباره تراژدی بمباران بیمارستان معمدانی در شهر غزه انجام داده که نشان می‌دهد برخلاف ادعای رژیم صهیونیستی عامل انفجار راکت‌های عمل‌نکرده مقاومت نیست، بلکه راکت‌هایی که در تصویر اسناد و شواهد ارتش اسرائیل دیده می‌شود اساساً نه از مواضع گروه‌های مقاومت که از اراضی اشغالی شلیک شده‌اند.

ترجمه بخش‌های اصلی گزارش نیویورک‌تایمز در ادامه می‌آید:

فیلم منتشرشده از شبکه الجزیره نشان می‌دهد در شب بمباران بیمارستان المعمدانی، راکتی بر فراز آسمان غزه شلیک و منفجر می‌شود و ثانیه‌هایی بعد انفجارهایی بر روی زمین و در نزدیکی بیمارستان مشاهده می‌شد. این تصاویر به صورت گسترده به عنوان شواهد و اسناد مقامات اسرائیلی و آمریکایی مطرح شده که ادعا می‌کنند راکت فلسطینی‌ها در آسمان عمل نکرده و بر روی زمین منفجر می‌شود و این انفجار موجب انفجار مرگبار در بیمارستان المعمدانی در شهر غزه شد.

اما نتایج تجزیه‌وتحلیل تیم تحقیقاتی نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد این فیلم- که از پخش زنده شبکه الجزیره در شامگاه ۱۷ اکتبر گرفته شده- حقایق دیگری را نشان می‌دهد. برپایه این نتایج موشکی که در فیلم دیده می‌شد به احتمال خیلی زیاد عامل انفجار در بیمارستان نیست. در واقع این موشک دو مایل دورتر (بیش از ۳ کیلومتر) از بیمارستان و در آسمان منفجر می‌شود.

یافته‌های نیویورک‌تایمز نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که عامل اصلی انفجار بیمارستان المعمدانی چیست یا چه کسی مسئول این انفجار است. ادعای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکایی مبنی بر اینکه راکت عمل‌نکرده فلسطینی‌ها را باید در نظر گرفت، همچنان قابل‌قبول است، ما تحلیل تایمز یکی از شایع‌ترین شواهدی را که مقامات اسرائیلی برای طرح ادعای خود استفاده کرده‌اند، مورد تردید قرار می‌دهد و روایت سرراستی را که آنها ارائه کرده‌اند، پیچیده می‌کند.

مقامات اسرائیلی و مبارزان فلسطینی یکدیگر را متهم به انفجار بیمارستان المعمدانی می‌کنند. ویدئوهای متعددی نیویورک‌تایمز جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل کرده نشان می‌دهد که شبه‌نظامیان فلسطینی دقایقی قبل از انفجار ده‌ها راکت از جنوب غربی بیمارستان شلیک می‌کردند و بمباران ارتش اسرائیل هم در جریان بود و در همین حال انفجار بیمارستان رخ می‌دهد.

سرهنگ نیر دینار» از سخنگویان ارتش اسرائیل در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز مدعی شد که بمباران ارتش اسرائیل به گونه‌ای نبوده که بیمارستان را در معرض خطر قرار دهد، اما وی در برابر این پرسش که بمباران جنگنده‌های اسرائیلی در چه فاصله‌ای از بیمارستان انجام شد، سکوت کرد و پاسخی نداد.

حماس اعلام کرد که در انفجار بیمارستان ۵۰۰ نفر کشته شدند، اما سرویس‌های اطلاعاتی مدعی شدند که این آمار کمتر است، ولی تاکنون هیچ آماری اعلام نکرده‌اند. خود بیمارستان مستقیم هدف قرار نگرفته، آنچه هدف قرار گرفت، حیاط بیمارستان بود، یعنی جایی که بسیاری از مردم درآنجا پناه گرفته بودند و شمار زیادی ماشین پارک شده بود.

مقامات اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند که بررسی‌های امنیتی نشان می‌دهد که تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد راکت عمل‌نکرده فلسطینی‌ها عامل انفجار است، اما یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی گفته‌اند مقامات امنیتی این احتمال را کنار نگذاشته‌اند که یافته‌ها و داده‌های جدید احتمالا مسئله را روشن‌تر کنند و بررسی‌های امنیتی را تغییر دهند.

اسرائیل تاکنون بیش از ۸۰۰۰ مهمات را به سمت غزه شلیک کرده است که به یک حمله وحشیانه تبدیل شده است، و بر اساس شواهد ویدئویی و صفحه رسمی فیس بوک بیمارستان، سه روز قبل از انفجار نیز بیمارستان المعمدانی را با یک گلوله‌های لیزری هدف قرار گرفته است.

تصاویر زنده شبکه الجزیره از غزه از شواهد و اسناد اصلی ارتش اسرائیل برای متهم‌کردن حماس و گروه‌های فلسطینی است و این فیلم سه بار توسط ارتش اسرائیل در شبکه ا جتماعی ایکس (توییتر سابق) بازنشر شده است. ارتش اسرائیل در مطالبی که در ایکس منتشر کرده شی در حال حرکت در تصاویر را «راکتی که به سمت اسرائیل شلیک شده» شناسایی می‌کند «که عمل نمی‌کند و منفجر می‌شود.» و هم‌زمان انفجاری در نزدیکی بیمارستان المعمدانی رخ می‌دهد. سخنگوی ارتش اسرائیل نیز آشکارا و به تفصیل این مهمات را راکت‌های عمل‌نکرده معرفی می‌کند که باعث انفجار در بیمارستان شده‌اند. بسیاری از رسانه‌ها این تصاویر را منتشر کردند و آن را به عنوان سند حمله راکتی فلسطینی‌ها به بیمارستان معرفی کردند.

اما نیویورک‌تامیز پس از تجزیه‌وتحلیل این تصاویر نتیجه می‌گیرد موشکی که در فیلم دیده می‌شود، هرگز در نزدیکی بیمارستان منفجر نشده است. این موشک از اسرائیل شلیک شده و نه از غزه (و توسط مقاومت فلسطین) و ظاهراً این موشک بر فراز آشمان مناطق مرزی غزه-اسرائیل منفجر می‌شود؛ یعنی دست‌کم ۳ کیلومتر دورتر از بیمارستان.