راهیابی «پیله و پروانه» به جشنواره اتریشی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پیله و پروانه» به نویسندگی و کارگردانی محمد صالحی‌نژاد و تهیه کنندگی مهدی اکبری در سی و پنجمین فستیوال بین‌المللی وین اتریش که از ۲۰ الی ۲۸ آبان برگزار می‌شود، به نمایش در می‌آید.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «پروانه دختر ۷ ساله‌ای است که به دلیل معلولیت از مدرسه دور است و یاور نوجوان ۹ ساله تصمیم می‌گیرد که به او بیاموزد.»

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد صالحی نژاد، تهیه‌کننده: مهدی اکبری، بازیگران: صالح ملک تبار، فاطمه ملک تبار، رادمهر علی نسب، عسگری رییسی، منوچهر خداپرست و مهری آل آقا، مشاور کارگردان و بازیگردان: علی محمدی حاجی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: روح الله ظریف، میثم نجفی، منشی صحنه: سمانه دالوند، مشاور فیلمنامه: هاشم مرادی، فیلمبردار: سید عباس قاسم نژاد، صدابردار: غلامرضا رمضانپور، طراح و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، صداگذار: رضا غرابی تهرانی، اصلاح رنگ و جلوه‌های ویژه بصری: حسن نجفی، کوثر حیدری، گریم: مائده محمدیان، مدیر تولید: رحیم براری، طراح صحنه: محمدحسن علیجان‌زاده، طراح لباس: فاطمه علیجانی، موسیقی: نیما عظیمی نژاد، تدوین: موحد شادرو، سرمایه گذار: زهرا علی نسب، مجری طرح: راسخ فیلم، پخش بین‌الملل: موسسه هنر هفتم، علیرضا شاهرخی، عکاس: فراز تقی‌نیا.