اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۵ آبان

استقلال و آلومینیوم اراک

داوران: سیدرضا مهدوی، علیرضا ایلدروم، امیررضا آشورماهانی، علی صفایی

ناظر: اسماعیل صفیری

ذوب آهن و تراکتور

داوران: کوپال ناظمی، حسن انتظاری، علیرضا مرادی، یاسر همرنگ

ناظر: اکبر بخشی‌زاده

فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین

داوران: فرهاد امینی، حسن ظهیری، امین قدیری، امیر ایار

ناظر: محسن قهرمانی

شنبه ۶ آبان

گل گهر سیرجان و هوادار تهران

داوران: سعاد وفاپیشه، فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی، میثم حیدری

ناظر: حیدر شکور

پیکان تهران و مس رفسنجان

داوران: سعید رحیمی مقدم، یوسف مغروری، محسن بابایی، شبیر بهروزی

ناظر: مسعود مرادی

صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان

داوران: عباس راکی، حسین مرادی، علی احمدی، محمدرضا تارخ

ناظر: محمود رفیعی

یکشنبه ۷ آبان

نساجی مازندران و سپاهان

داوران: امیر عرب براقی، فرهاد فرهادپور، هادی طوسی، حسین زیاری

ناظر: نادر جعفری

ملوان انزلی و پرسپولیس

داوران: سید وحید کاظمی، محمدرضا منصوری، یعقوب سخندان، مهرداد خسروی

ناظر: فریدون اصفهانیان