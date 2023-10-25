اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:
جمعه ۵ آبان
استقلال و آلومینیوم اراک
داوران: سیدرضا مهدوی، علیرضا ایلدروم، امیررضا آشورماهانی، علی صفایی
ناظر: اسماعیل صفیری
ذوب آهن و تراکتور
داوران: کوپال ناظمی، حسن انتظاری، علیرضا مرادی، یاسر همرنگ
ناظر: اکبر بخشیزاده
فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین
داوران: فرهاد امینی، حسن ظهیری، امین قدیری، امیر ایار
ناظر: محسن قهرمانی
شنبه ۶ آبان
گل گهر سیرجان و هوادار تهران
داوران: سعاد وفاپیشه، فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی، میثم حیدری
ناظر: حیدر شکور
پیکان تهران و مس رفسنجان
داوران: سعید رحیمی مقدم، یوسف مغروری، محسن بابایی، شبیر بهروزی
ناظر: مسعود مرادی
صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان
داوران: عباس راکی، حسین مرادی، علی احمدی، محمدرضا تارخ
ناظر: محمود رفیعی
یکشنبه ۷ آبان
نساجی مازندران و سپاهان
داوران: امیر عرب براقی، فرهاد فرهادپور، هادی طوسی، حسین زیاری
ناظر: نادر جعفری
ملوان انزلی و پرسپولیس
داوران: سید وحید کاظمی، محمدرضا منصوری، یعقوب سخندان، مهرداد خسروی
ناظر: فریدون اصفهانیان
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