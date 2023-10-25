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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هشتم لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۵ آبان
استقلال و آلومینیوم اراک
داوران: سیدرضا مهدوی، علیرضا ایلدروم، امیررضا آشورماهانی، علی صفایی
ناظر: اسماعیل صفیری

ذوب آهن و تراکتور
داوران: کوپال ناظمی، حسن انتظاری، علیرضا مرادی، یاسر همرنگ
ناظر: اکبر بخشی‌زاده

فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین
داوران: فرهاد امینی، حسن ظهیری، امین قدیری، امیر ایار
ناظر: محسن قهرمانی

شنبه ۶ آبان
گل گهر سیرجان و هوادار تهران
داوران: سعاد وفاپیشه، فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی، میثم حیدری
ناظر: حیدر شکور

پیکان تهران و مس رفسنجان
داوران: سعید رحیمی مقدم، یوسف مغروری، محسن بابایی، شبیر بهروزی
ناظر: مسعود مرادی

صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان
داوران: عباس راکی، حسین مرادی، علی احمدی، محمدرضا تارخ
ناظر: محمود رفیعی

یکشنبه ۷ آبان
نساجی مازندران و سپاهان
داوران: امیر عرب براقی، فرهاد فرهادپور، هادی طوسی، حسین زیاری
ناظر: نادر جعفری

ملوان انزلی و پرسپولیس
داوران: سید وحید کاظمی، محمدرضا منصوری، یعقوب سخندان، مهرداد خسروی
ناظر: فریدون اصفهانیان

کد مطلب 5921898
بهنام روان پاک

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