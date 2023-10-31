حضور در انتخابات ترسیم نمودار اقتدار کشور است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حضور در انتخابات یکی از مستحکم‌ترین راهکارهایی است که ملت می‌تواند آن را مثل یک زره پولادین در مقابل خود و در مقابل حمله دشمنان و سوءنیت و بد دلی مستکبران و دخالت کنندگان داشته باشد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تحقق مردم‌سالاری دینی، «مردم» به عنوان صاحبان نظام بر اساس آموزه‌های اسلامی، کلیدی‌ترین نقش را در نحوه اداره کشور و تعیین حاکمان و نمایندگان خویش دارا شدند.

برگزاری انتخابات متعدد سراسری در کشور از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون، در راستای تحقق بخشیدن به این نقش تعیین‌کننده مردمی ارزیابی می‌شود.



تأکیدات مکرر بنیانگذار نهضت، حضرت امام خمینی (ره) در زمان حیات خویش و نیز مقام معظم رهبری، نسبت به لزوم حضور مردم در انتخابات و اثرات آن در پیشبرد نهضت، در پیش، هنگام و پس از برگزاری هر انتخابات، بیانگر اهتمام جدی رهبران نظام به این نقش و تکیه نظام اسلامی به مردم در همیشه دوران بوده است.

حضور در انتخابات سرنوشت ما را تعیین می‌کند

دکتر احمدرضا بسیج کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نگرش هستی شناسانه‌ای که در غرب و سپس شرق به آن دست یافته‌اند، انسان‌ها سازنده هویت و شخصیت خودشان هستند، جان و روح هر انسانی در گرو دستاوردهای خود اوست، دستاوردهای انسان گاهی به صورت فردی اتفاق می‌افتد و گاهی جمعی.



وی افزود: گاهی یک عمل فردی انجام می‌دهیم تا شخصیتمان ساخته شود مثل یک عبادت یا ظلم و جنایتی که انجام داده‌ایم و گاهی این هویت ما یک هویت جمعی است که به واسطه رفتار اجتماعی ما شکل می‌گیرد و ساخته می‌شود که نیازمند رفتار اجتماعی است.



وی افزود: از جمله هویت‌های جمعی که نیازمند رفتار اجتماعی است انتخابات است که هویت اجتماعی جامعه را می‌سازد، حال دو مطلب می‌شود عرض کرد، یکی عدم حضور فرد در این هویت یعنی خالی ماندن پرونده فرد از این وظیفه اجتماعی! و دوم هویت اجتماعی دستخوش تحریک شود؛ یعنی نگاه‌هایی که نسل‌های بعد و افراد عصر خودمان در جاهای دیگر به ما پیدا می‌کنند، این است که این ملت و این مردم فرهنگ این کار را نداشته‌اند و خسته شده‌اند و نتوانسته‌اند ادامه دهند. بنابراین از این حیث چه در آینده و چه در دوره خود ما افراد این نگاه را پیدا می‌کنند.



وی ابراز کرد: اگر ما به فکر جامعه و فرزندان خودمان هستیم باید حضور خود در انتخابات و دیگر مسائل اجتماعی را نشان دهیم.



بسیج بیان کرد: اقدام ما برای مردم جز تبیین مسائل نیست، باید بدانیم بواسطه انتخاب ما است که شخصی بر سرکار می‌آید در پای صندوق‌های رأی است که می‌توان با آگاهی، با مسئولیت پذیری و با احساس مسئولیت پذیری موجب بهبود شرایط کنونی شد.

عدم حضور در انتخابات مجلس موجب آمدن یک فرد ناشایست می‌شود



وی افزود: چه بسا عدم حضور ما موجب آمدن فردی بشود که ناشایست باشد ولی باید بدانیم در میان گزینه‌های موجود به تعبیر رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی یک نیروی جهادی و انقلابی، می‌توان گزینه مناسبی انتخاب کرد، رأی ما انتخابگر سرنوشت ما است.

بسیج در رابطه با فعالیت‌های سو در فضاهای مجازی و شبکه‌های معاند بیان کرد: ما دشمن داریم، دشمنان ما هم دشمنان بیرونی و درونی هستند، عمده فعالیت‌های دشمنان در فضای مجازی است، بحث کردن و یا مأیوس شدن افراد از جمله اقدامات دشمنان درونی است که تابعیتی از دشمنان بیرونی دارند.



بسیج توصیه کرد که باور کنیم دشمن داریم و دشمن بزرگ ما هم همین دشمنان درونی ما هستند، باید با کسانی مشورت کنیم که دلسوز هستند از جمله مراجع تقلید و کسانی که در این حوزه علم و تخصص دارند.

حضور پرشور در انتخابات قدرت ایران اسلامی را در جهان نمایش می‌دهد

محمد سلیمانی کارشناس مسائل سیاسی اصلاح طلب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هدف در انتخابات پر شور، حماسی و قدرتمند مظهر قدرت نظام جمهوری اسلامی است و هرچه بیشتر در این انتخابات شرکت کنند، قدرت‌های جهانی بر روی نظام ما حساب بیشتری باز خواهند کرد.



وی تصریح کرد: کاندیداهای باید بر مبانی قانون اخلاقی و اصول اسلامی حرکت کنند.



سلیمانی با اشاره به اینکه کاندیداها نباید به مسائلی دامن بزنند که مشکلات برای استان و یا کشور به دنبال داشته باشد بیان داشت: کاندیداها نباید قول‌هایی به مردم بدهند که انجام شدنی نیست.



وی ادامه داد: ایجاد محیط سالم و مردمی، عقلانی و قانونی، تمدن و اصالت باید سر لوحه کار و تبلیغات کاندیدای مجلس شورای اسلامی باشد.



سلیمانی با اشاره به اینکه در بحث انتخابات باید بعد نظارتی و اجرایی را همواره مد نظر قرار داد عنوان کرد: آنها باید کار قانونی انجام دهند و در خط قانون حرکت کنند، هیئت‌های اجرایی را تشکیل دهند و معتمدین را بین خود و افراد تعیین کنند و لازم است روند انتخابات را بررسی کنند.



وی ادامه داد: اداره کل اطلاعات، دادگستری، ثبت احوال، نیروی انتظامی باید وظایف ذاتی خود را به خوبی انجام دهند و اداره اطلاعات در مسائل امنیتی باید مهر قانون را حمل کنند.



سلیمانی رعایت حقوق شهروندی را ضرورت دانست و گفت: در هیئت‌های نظارت علاوه بر رعایت حقوق شهروندی باید هماهنگی، هم دلی و وحدت خوبی بین ناظرین و مجریان پیش آید.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات می‌تواند برای کشور و ملت ما یک وسیله مصونیت و یک نمودار اقتدار باشد و ملت و نظام اجرایی کشور را در مقابله با چالش‌های گوناگون جهانی، از گذشته مستحکم‌تر کند.