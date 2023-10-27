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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۱

زخمی شدن ۶ مصری بر اثر اصابت موشک به شهر مرزی با اراضی اشغالی

زخمی شدن ۶ مصری بر اثر اصابت موشک به شهر مرزی با اراضی اشغالی

منابع آگاه مصری از اصابت یک فروند موشک به شهر مرزی طابا در نزدیکی اراضی اشغالی فلسطین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه اکسترا نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که در جریان اصابت یک فروند موشک به شهر طابای مصر واقع در نوار مرزی مشترک با اراضی اشغالی فلسطین، دست کم شش شهروند مصری زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، یک کمیته حقیقت یاب از سوی نیروهای مسلح مصر به محل اصابت موشک در شهر طابا رسیده و نیروهای امنیتی در اطراف محل حادثه مستقر شده اند.

منابع آگاه اعلام کردند که در جریان تحولات کنونی در نوار غزه یک موشک به شهر طابا اصابت کرده و این واقعه از سوی نیروهای مسلح مصری به صورت جدی بررسی می‌شود.

آنها تاکید کردند که اصابت این موشک به شهر طابا شش زخمی برجای گذاشته و ساختمان امدادرسانی این شهر خسارت دیده است.

یک منبع بلند پایه اعلام کرد که هنوز طرفی که این موشک را شلیک کرده مشخص نشده و بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد. به محض آنکه طرف شلیک کننده مشخص شود تمام گزینه‌ها برای برخورد در این خصوص روی میز است.

سخنگوی ارتش مصر اعلام کرد که یک پهپاد صبح امروز در منطقه کناری بیمارستان شهر مرزی طابای مصر در نزدیکی اراضی اشغالی سقوط کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی بعد از آغاز عملیات نیروهای فلسطینی در ۷ اکتبر به صورت وحشیانه ای بمباران مناطق مسکونی در نوار غزه را در دستور کار خود قرار داد.

کد مطلب 5922834

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
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      حتی اگر ثابت بشه کار اسرائیل بوده خود السیسی باز از غرب صهیونیست حمایت می کنه برای پوشاندن سرپوش گذاشتن بر روی این ماجرا . از شخصی که توسط غربی ها به قدرت مقام در مصر رسیده چه انتظاری میشه داشت . به خاطر فلسطین حاضر نخواهد بود قدرت خودش از دست بده یا خودشو وارد ماجرا کنه ترجیح میده سکوت اختیار کنه

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