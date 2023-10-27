کمیسیون ویژه طالبان برای مدیریت بازگشت مهاجران افغان از پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان با انتشار پیامی اعلام کرد: یک کمیسیون عالی رتبه به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون نخیت وزیر برای رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات مهاجرانی که توسط پاکستان «به اجبار» اخراج می‌ شوند، تشکیل شده است.

سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در ادامه افزود: این کمیسیون متشکل از ۳۱ عضو و به دستور ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تشکیل شده است.

پاکستان مهلت اول نوامبر را برای مهاجران غیرقانونی افغانستانی تعیین کرده است تا از این کشور خارج شوند؛ در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد.

دولت اسلام‌آباد اموال مهاجران غیرقانونی را که پاکستان را ترک نکرده‌ اند تا اول نوامبر مصادره خواهد کرد. بر این اساس، یک کارگروه ویژه علیه املاک ساخته شده غیرقانونی هم در سراسر پاکستان اقدام خواهد کرد.

دولت موقت طالبان ۱۲ کمیته ایجاد کرده است تا برای «مهاجران» موضوعاتی از قبیل شناسایی، تشخیص، انتقال، خدمات بهداشتی و اسکان موقت را انجام دهد. همچنین اطمینان داده است که شهروندان می‌ توانند بدون ترس به وطن خود بازگردند و «زندگی آبرومندانه» ای را نیز داشته باشند.

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، حدود ۱.۳ میلیون افغان پناهنده ثبت شده هستند، در حالی که ۸۸۰ هزار نفر دیگر دارای وضعیت قانونی اقامت در پاکستان هستند.

رسانه‌ های محلی پاکستان به نقل از منابع دولتی گزارش دادند که بیش از ۶۰ هزار مهاجر «غیرقانونی» افغان طی ماه جاری «داوطلبانه» به کشورشان بازگشته‌ اند.