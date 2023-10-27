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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

دو برنز دیگر به نام تیم پاراشنای کشورمان ثبت شد

دو برنز دیگر به نام تیم پاراشنای کشورمان ثبت شد

شناگران کشورمان در فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت و ۱۰۰ متر آزاد بازی‌های پاراآسیایی هانگژو به دو مدال برنز دست یافتند. 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه مسابقات پاراشنای بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، فینال ماده ۱۰۰ متر شنای کرال پشت کلاس S۹ با حضور ابوالفضل نگارستانی و ابوالفضل ظریف‌پور و فینال ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۲ با حضور محمدحسین کریمی برگزار شد.

در این رقابت نگارستانی با ثبت زمان ۱:۰۹.۰۰ توانست رده سوم را از آن خود کرده و به مدال برنز برسد. ظریف‌پور نیز با ثبت زمان ۱:۰۹.۲۷ در مکان چهارم ایستاد.

در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۲ نیز محمد حسین کریمی با ثبت زمان ۵۹.۱۷ در رده سوم ایستاد و به دومین برنز خود رسید.

کد مطلب 5923061

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