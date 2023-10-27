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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۴

البرز قهرمان اولین دوره مسابقات بیسبال زیر ۱۳ سال کشور

البرز قهرمان اولین دوره مسابقات بیسبال زیر ۱۳ سال کشور

نخستین دوره بیسبال زیر ۱۳ سال ایران که با حضور سه تیم البرز ، خراسان رضوی و بوشهر به میزبانی ورزشگاه ملی بیسبال در کرج برگزار شده بود با قهرمانی میزبان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیسبال ایران، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز تیم های قهرمان لیگ بیسبال زیر ۱۳ ساله های ایران با حضور دکتر نوروزی و دکتر فرهادی زاد نایب رییسان کمیته ملی المپیک و فروغی رییس اداره کل ورزش و جوانان البرز و هومن منصوریان رییس انجمن بیسبال کشور برگزار شد.

تیم بیسبال کرج که در روز نخست با نتیجه نزدیک ۲۳ بر ۲۲ از سد تیم خراسان گذشته بود با دو پیروزی قهرمان این رقابت ها شد و خراسان و بوشهر در رده های بعدی قرار گرفتند.

نواب رییس کمیته ملی المپیک به دلیل بازگشت بیسبال به رقابت های المپیک و لزوم حمایت از این رشته ورزشی برای رقابت های ۲۰۲۸ به این فستیوال آینده ساز آمدند و از برنامه کمیته ملی المپیک از این تیم سخن گفتند.

تیم ملی بیسبال ایران سه هفته دیگر در همین ورزشگاه در رخدادی تدارکاتی میزبان اردوی مشترک با پاکستان قهرمان زون میانه و غرب آسیا است.

کد مطلب 5923109

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