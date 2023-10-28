به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی‌جلال ظهر شنبه در چهارمین نشست خبری هفته بسیج اظهار کرد: صداقت بهترین سیاست است و آموزش و پرورش کردستان به عنوان بزرگترین نهاد تعلیمی و تربیتی کشور برای نمایش راهبرد و اقدامات خود از بازوی رسانه‌ای خود بهره می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کم کاری در تعامل با اصحاب رسانه برخی خدمات را نادیده و خسران در این حوزه است، بیان کرد: ۲۴ هزار فرهنگی و ۳۳۰ هزار دانش‌آموز و خانواده این دانش‌آموزان خیل وسیع ۸۰ درصدی از مردم استان را جزو خانواده بزرگ آموزش و پرورش قرار داده و این یک گام ارزشمند برای این سازمان است.

وی افزود: در تابستان هم آموزش و پرورش به اندازه یک سال کاری درگیر است و درگیری عظیم ما پروژه مهر است که از سفارش کتب درسی و تحویل آن، ساماندهی نیروها و ثبت نام دانش‌آموزان همگی بخشی از این پروژه است.

وی اذعان کرد: برگزاری المپیاد ورزشی که در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بود با نام المپیاد ورزشی استعدادهای درخشان با حضور ۷۰۰ نفر دانش‌آموز از کل کشور از جمله برنامه‌های تابستان امسال بود.

۷۰۰ کلاس با کمک خیرین به کتابخانه کلاسی تجهیز شدند

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ناظمی جلال همچنین به دیگر برنامه‌های که در تابستان برگزار شد اشاره کرد و گفت: المپیاد ژیمناستیک دوره ابتدایی، مراسم مادر دختر و پدر و پسر، برنامه یار مهربان هم افتتاح شد که ۷۰۰ کلاس را با کمک خیرین تجهیز به کتابخانه کلاسی کردیم، و خصوصاً پایه چهارمی‌ها در نظر داریم کلیه کلاس‌های این دوره را به کتابخانه کلاسی تجهیز کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به برگزاری دو دوره استخدام در تابستان بیان کرد: این دوره استخدامی ارزیابی حرفه‌ای آن در تابستان انجام شد و ۴۵۰ نفر جذب نهایی آنها انجام شد و استخدام دبیر و هنر آموزی هم تعداد ۲۶۶ نفر جذب شدند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از نیروها به یکباره بازنشسته شدند و پیگیری برای پرداخت پاداش آنها هم انجام شد که در آن به مرور انجام می‌شود.

ناظمی جلال افزود: کمبود نیروی انسانی حداقل ۱۰ ساله وجود دارد و به مرور آثار آن پیدا می‌شود که ما ۴۰ هزار اضافه تدریس داریم که این یعنی کمبود نیرو وجود دارد ولی بحرانی نیست و از نیروهای بازنشسته کمک گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در همه برنامه‌های انجام شده بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی نقش ارزنده‌ای داشته است و امسال هم ۱۳ آبان کردستان همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهوری خواهد بود.

ناظمی جلال گفت: در ۱۳ آبان که نماد مبارزه با استکبار جهانی است و دانش‌آموزان آن‌را رقم زدن اقداماتی که در این روز انجام شد از سال ۴۳ که با تبعید امام همراه بود و در سال ۵۷ که همراه با انقلاب سرنوشت‌ساز بود و تعداد ۵۶ دانش‌آموز کشته شدند و در سال ۵۸ هم تسخیر سفارت آمریکا را داشتیم و مهمتر سالروز شهید فهمیده در ۸ آبان که رشادتی شیرین را ارمغان آفرید دانش‌آموزان همواره پشت و پناه انقلاب و پای کار آن بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد ۴۸۶ شهید دانش‌آموز و ۵۳ شهید فرهنگی بیان کرد: بسیج دانش‌آموزی به تبیین و آرام سازی مدارس در اختشاشات سال گذشته کمک شایانی کردند و وقتی دشمن در حال فتنه‌گری بود رصد به موقع بسیج دانش‌آموزی آرامش را به مدارس هدیه داد.

در راهپیمایی روز ۱۳ آبان حمایت از غزه محسوس‌تر خواهد بود

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وی اضافه کرد: نقش بسیج پرنگ‌تر از هر وقت دیگر احساس می‌شود و در هفته دانش آموز که امسال خشونت و خباثت صهیونیست در قتل عام دانش‌آموزان و کودکان حس می‌شود در راهپیمایی روز ۱۳ آبان حمایت از غزه محسوس‌تر خواهد بود.

ناظمی جلال اذعان کرد: کوهپیمایی دختران و پسران همزمان با سراسر کشور، یادواره شهدای دانش‌آموزی مدارس، افتتاحیه راهیان نور، که در ۶ ماهه اول پارسال ۵ هزار نفر شرکت کردند و ۴ میلیارد کمک و ۸ هزار بسته لوازم‌التحریر بین نیازمندان هم توزیع شد.

وی افزود: رونمایی از تمثال شهید محسن عباسی شهید شاخص دانش‌آموزی در این ایام انجام خواهد شد.

به صدا درآوردن زنگ مدارس برای نمایش انسجام ملی و عمومی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: تجلیل از پذیرفته شدن دانشگاه، برپایی ایستگاه نقاشی، به صدا درآوردن زنگ مدارس برای نمایش انسجام ملی و عمومی، گلباران مزار شهدا، شرکت در نماز جمعه و خطبه نماز جمعه، ارسال پیامک تبریک، فضاسازی محیطی، شهری و مدارس، برپایی نمایشگاه در مدارس با نام پیشرفت و آبادانی، دیدار خود دانش‌آموزان با خانواده شهدا که امسال اولین بار انجام می‌شود از اقدامات مطرح هفته بسیج دانش‌آموزی است.

وی عنوان کرد: کمک‌های مومنانه به دانش‌آموزان، دیدار با فرمانده سپاه، نماینده ولی فقیه و استاندار از دیگر برنامه‌های این هفته است، و فراخوان مخترعین و مبتکرین فرهنگی ورزشی هم انجام خواهد شد.

ناظمی جلال گفت: نهضت روشنگری با اعزام اکیپ درمانی به مدارس و ارجاع افراد نیازمند به مراکز درمانی، کاروان راهیان نور استانی به مزار شهدا، افتتاح واحد جدید در مدارس غیر دولتی هم دیگر برنامه مطرح است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: دیدار با مقام معظم رهبری که امسال برای اولین بار عملیاتی می‌شود و تعداد ۲۲ نفر از دانش‌آموزان استان کردستان به این دیدار می‌روند و این یک اقدام ارزشمند است.

وی افزود: امروز که عرصه سختی در پیش داریم همراهی رسانه در جهت جهاد تبیین و معرفی اقدامات آموزش و پرورش به مردم مؤثر است چرا که عامه از اهم قوانین و مقررات و اقدامات آموزش و پرورش خبر ندارند.