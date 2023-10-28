به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی اظهار داشت: اگر بمباران علیه غزه و حمایت‌های آمریکا و شهادت فلسطینی‌ها تداوم داشته باشد در آن صورت منطقه منفجر خواهد شد.

شریف افزود: حامیان رژیم صهیونیستی مطمئن باشند که برخی دست‌ها که توان رسیدن به این رژیم را ندارند، توان رسیدن به نیروهای آمریکایی که این جنگ را مدیریت می‌کند را دارند.

وی با بیان اینکه تمام حامیان رژیم صهیونیستی به ویژه واشنگتن باید درک کنند که تداوم کشتار مردم فلسطین، ناگهان منجر به لبریز شدن صبر مسلمانان می‌شود، گفت: واشنگتن حامی اول رژیم صهیونیستی است و آمریکا پل هوایی برای ارسال تجهیزات نظامی و بمب‌های وحشتناک به این رژیم ایجاد کرده است.

سخنگوی سپاه اضافه کرد: تمامی پایگاه‌های آمریکایی و پروازهای آن‌ها رصد می‌شود؛ به عبارت دیگر عملیات ارسال بمب‌های آمریکایی به صهیونیست‌ها رصد و پیگیری می‌شود.