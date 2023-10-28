۲۹۱ کیلوگرم تریاک در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نیکبخت بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان از تردد کاروان حامل محموله مواد افیونی در محور مواصلاتی شهرستان سمیرم مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران این پلیس در ادامه پس از کسب اطلاعات لازم با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان سمیرم و همچنین مأموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان طی یک عملیات ویژه ۲ دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که به صورت راه پاک کن عمل می‌کردند و یک دستگاه خودروی سواری سمند حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: در این عملیات یک باند ۷ نفره قاچاق مواد افیونی منهدم و ۲۹۱ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در بازرسی از صندوق عقب خودروی سواری سمند کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی گفت: پلیس مصمم به برخورد قاطعانه با افراد سودجویی که با قاچاق مواد مخدر باعث آلوده کردن جوانان می‌شوند است و با همکاری گسترده و خوبی که بین یگان‌های مختلف انتظامی وجود دارد اجازه عرض اندام به آنها داده نخواهد شد..