مسمومیت با الکل ۱۷ نفر را در قزوین راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ارداقیان شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۷ نفر به علت مسمومیت با الکل در یکی از مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفتند.

وی افزود: متأسفانه ۲ نفر از مسمومان فوت شده و سه نفر از آنها پس از اقدامات درمانی و بهبودی نسبی بیمارستان را ترک کردند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: این افراد که همگی در یک مکان دچار مسمومیت با الکل شده بودند طی شب گذشته و امروز با علائم مسمومیت به بیمارستان مراجعه کردند و در حال حاضر ۱۲ نفر از آنها در بیمارستان بستری و تحت درمان هستند که یک نفر از آنها بد حال است.

وی در پایان یادآور شد: مصرف مشروبات الکلی دست ساز به دلیل داشتن ترکیبات سمی مثل متانول باعث مسمومیت شدید، آسیب به ارگان‌های حیاتی و حتی مرگ می‌شود.