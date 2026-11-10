به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه شنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی خوزستان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در سالن اجتماعات حوزه استاندار برگزار شد، بیان کرد: کمتر از دو سال و نهایتا تا مهرماه ۱۴۰۷ فرصت داریم تا کمبود فضای آموزشی را برطرف کنیم و همان‌طور که در گفتگوی وبیناری با رئیس‌جمهور تاکید شد، باید پیش از پایان دولت وفاق ملی به تعهدات و ایده‌های راهبردی وی جامه عمل پوشاند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی در حوزه آموزش ضروری است لذا تمامی ظرفیت‌ها و خیرین برای رفع کمبود شدید زیرساخت‌های آموزشی استان باید بسیج شوند.

وی به نگاه مثبت رئیس جمهور در راستای حل چالش‌های خوزستا اشاره و از دغدغه‌مندی وزیر آموزش و پرورش در این راستا قدردانی کرد.

استاندار خوزستان، سرعت انجام پروژه ها را حائز اهمیت برشمرد و عنوان کرد: پروژه مدرسه ای که رئیس جمهور سنگ بنای آن را گذاشت هفت ماهه به اتمام رسید، بنده همان زمان مطرح کردم ما می توانیم سه شیفته کار انجام دهیم.

موالی زاده اظهار کرد: در حال حاضر خوزستان با کمبود حدود سه هزار و ۷۰۰ کلاس درس مواجه است. علاوه بر این با چالش مدارس کانکسی، سنگی و مدارس فرسوده و مستهلک نیز روبرو هستیم که نیاز فوری به نوسازی و بازسازی دارند.

وی ادامه داد: مجهز کردن مدارس به تکنولوژی‌های روز، هدف بعدی و ماموریتی است که باید با تمرکز ویژه انجام شود تا کیفیت آموزش در استان ارتقا یابد.

استاندار خوزستان گفت: باید از تمام ظرفیت‌های مالی، دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و همچنین خیران برای توسعه ساخت مدرسه استفاده شود.

موالی زاده تصریح کرد: با توجه به مسئله کاهش ارزش پول ملی، هرچه طرح ها سریع‌تر به اتمام برسند از بروز چالش‌های تعدیل هزینه‌ها جلوگیری می‌شود.

وی بیان کرد: پروژه نهضت عدالت آموزشی در چند فاز در حال انجام است که باید زمین ها را در مشخص کنیم و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کار ساخت را انجام دهد.

استاندار خوزستان افزود: کارگروه ویژه با حضور دستگاه های استان و متشکل از اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، مدیریت و برنامه ریزی، معاونت عمرانی و نوسازی مدارس تشکیل خواهد شد تا این موضوع را دنبال کنند. همچنین بخشودگی مالیاتی نفت دنبال شود تا مبلغی که با وزارت نفت تعامل شده اخذ کنیم و در راستای مدرسه سازی مورد استفاده قرار دهیم.

موالی زاده تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان نیز نسبت به پیگیری و وصول ۲۵ درصدی نهضت آموزشی از مسئولیت های اجتماعی دستگاه های تحت مدیریت دولت پیگیری انجام دهند تا به طور کامل انجام و تخصیص اعتبارات برای نوسازی مدارس ۱۰۰ درصدی انجام شود.

وی گفت: بنیاد مسکن خوزستان اعلام کرده ۵۰۰ هکتار زمین در دو هزار و ۲۰۰ روستای استان در قالب طرح هادی روستایی به‌منظور ساخت مدرسه تصویب شده و برای واگذاری آن آمادگی وجود دارد.