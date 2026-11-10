به گزارش خبرنگار مهر، صادق غلامی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه به طول ۲ هزار و ۸۰ متر با هدف تکمیل زیرساخت‌های شهری، هدایت اصولی آب‌های سطحی و بهبود شرایط زیست‌محیطی و رفاهی ساکنان منطقه اجرا می‌شود.

وی افزود: احداث این کانال نقش مهمی در جمع‌آوری و انتقال روان‌آب‌های محدوده مساکن مهر و شهرک نیایش خواهد داشت و می‌تواند از بروز مشکلات ناشی از ماندگاری و تجمع آب‌های سطحی جلوگیری کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت اجرای استاندارد این طرح تصریح کرد: رعایت الزامات فنی، نظارت مستمر بر مراحل اجرا و هماهنگی میان مشاور، پیمانکار و عوامل اجرایی از الزامات اصلی این پروژه است و اجرای آن باید مطابق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده دنبال شود.

غلامی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های موردنیاز در محدوده‌های مسکونی از اولویت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و این طرح نیز با هدف ارتقای خدمات زیربنایی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان مساکن مهر و شهرک نیایش در حال اجراست.