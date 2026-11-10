به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعدازظهر سه شنبه در جلسه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به واگذاری میزبانی مسابقات سراسری معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه به قم اظهار کرد: تحقق این موضوع با حمایت و توجه مسئولان استان امکان‌پذیر شد و زمینه میزبانی قم از یکی از رویدادهای مهم قرآنی کشور فراهم آمد.

وی با بیان اینکه برگزاری این رقابت‌ها در قم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: میزبانی مسابقات سراسری معارفی می‌تواند فرصت ارزشمندی برای توسعه برنامه‌های قرآنی و فرهنگی استان باشد و امیدواریم از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی برای برگزاری این رویداد تصریح کرد: اجرای مطلوب چنین برنامه‌ای به همکاری و همراهی بخش‌های مختلف استان نیاز دارد و مجموعه برگزارکننده به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد و مسئولیت‌های آن را بر عهده بگیرد.

اسکندری با اشاره به گستردگی اقدامات مورد نیاز برای میزبانی این مسابقات خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد ملی، کاری بزرگ و دارای ابعاد اجرایی مختلف است و انتظار می‌رود مدیران و مسئولان دستگاه‌های استان با حضور مؤثر در کنار عوامل اجرایی، زمینه برگزاری شایسته آن را فراهم کنند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای میزبانی شایسته ضروری است

وی با قدردانی از حمایت استاندار قم از برنامه‌های فرهنگی و قرآنی استان گفت: توجه مدیریت ارشد استان به فعالیت‌های قرآنی و فراهم کردن زمینه حضور این رویداد در قم، فرصت مناسبی برای تقویت برنامه‌های مرتبط با قرآن کریم ایجاد کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم همچنین از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این نشست قدردانی کرد و افزود: در ادامه جلسه، ابعاد مختلف مسابقات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری آن تشریح خواهد شد.

اسکندری در پایان بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار همراهی مجموعه‌های استانی برای فراهم‌سازی مقدمات و اجرای مطلوب مرحله سراسری مسابقات معارفی قرآن کریم در قم شد.