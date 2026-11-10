به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: در جریان بررسی پرونده‌های ارجاعی، فایل‌های متعدد در حوزه‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و ساخت‌وسازهای پیرامونی بررسی شد که اغلب آن‌ها پس از انطباق با ضوابط فنی و پدافندی به تصویب رسیدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به مصوبات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی افزود: تمدید مصوبه توسعه واحد پرورش گاو شیری، اجرای طرح سردخانه دو مداره و نگهداری مواد غذایی در فردوسیه با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل و احداث واحد فرآوری میوه‌های آجیلی در اسلامشهر از جمله مواردی بود که موافقت کارگروه را دریافت کرد. همچنین با احداث دو انبار و واحد ذخیره‌سازی محصولات فلزی، چوبی، سلولزی و لاستیکی در تهران موافقت شد.

خالقی درباره وضعیت درخواست‌های عمرانی و ساخت‌وساز در شهرستان‌ها تصریح کرد: با درخواست‌های تخریب و بازسازی دیوارهای قدیمی در فیروزکوه و اسلامشهر، مرمت در جای لواسان و دیوارکشی پیرامون باغات در رباط‌کریم موافقت به عمل آمد. اما کارگروه با یک پرونده تخریب و بازسازی دیوار در پردیس مخالفت کرد؛ چرا که بر اساس بررسی عکس‌های هوایی و نظر کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی، ملک مذکور باغ تشخیص داده نشد و ضوابط صرفاً اجازه بازسازی دیوارهای باغات نیازمند حراست را می‌دهد.

وی با اشاره به مصوبه حمایتی کارگروه در حوزه فضاهای فرهنگی خاطرنشان کرد: در پرونده مربوط به نهاد کتابخانه‌های عمومی، الحاق ۸۳۳ مترمربع از اراضی حریم به محدوده قانونی شهر دماوند با کاربری فرهنگی تصویب شد تا موانع قانونی پروژه نیمه‌کاره کتابخانه برطرف شده و مراحل اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای تکمیل آن اجرایی شود.