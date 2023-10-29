نمایشگاه آثار هنری رویداد «افول ابرهه» در بیرجند برپا می شود

مجید کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد افول ابرهه به همت گروه مردمی رواق و همکاری حوزه هنری در اردیبهشت ماه سالگرد شکست نظامی آمریکا در طبس در محل امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) برگزار و ۵۶ اثر منتخب شدند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با بیان اینکه از این ۵۶ اثر تعداد ۴۰ اثر فردا هشت آبان ماه در نمایشگاه آثار ضد آمریکایی در محل سینما بهمن بیرجند به نمایش گذاشته می‌شود، بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه ۱۳ آبان ماه و روز استکبار ستیزی قرار داریم با هدف نشان دادن پوشالی بودن قدرت آمریکا این نمایشگاه به مدت چهار روز برپا می‌شود.

کریمیان گفت: آثار هنرمندان در واقع نوعی اعتراض به جنایت‌های آمریکا در سطح جهان و به ویژه این روزها در حمایت از کودک کشی‌ها و ظلم‌های رژیم صهیونیستی است.

وی با تأکید بر اینکه حوزه هنری خراسان جنوبی در گذشته نیز رویداد طوفان شن را در حوزه استکبار ستیزی برگزار کرده است، یادآور شد: همچنین نماهنگی با عنوان «فتح پایانی» را نیز در این زمینه تولید کرده‌ایم.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه این روزها شاهد جنایت‌هایی علیه مردم غزه هستیم یک بسته فرهنگی شامل ۳۰ اثر از جمله انیمیشن، شعر، فیلم دبستانی، شعرخوانی، آثار تجسمی و … را با محوریت فلسطین برای ارائه به مساجد، مدارس و… آماده کرده‌ایم.