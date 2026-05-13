تولید ۲۰۰ اثر هنری در حوزه جنگ رمضان در خراسان جنوبی

مجید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد مردمی هنری و رسانه جنگ رمضان استان، گفت: از روزهای آغاز جنگ رمضان ستاد مردمی هنری و رسانه جنگ رمضان استان با همکاری حوزه هنری و مرکز آفرینش های هنری بسیج تشکیل شد و هنرمندان با انجام کار خالصانه شبانه روزی ، توانستند بیش از ۲۰۰ اثر هنری را در حوزه های پوستر ، کاریکاتور، انیمیشن، نقاشی، ویدئو موزیک، نماهنگ ، رسانه ، سرود و غیره تولید کنند.

انیمیشن«یک انتقام برای همه»

وی با اشاره به این که در ایتا این آثار منتشر شده است، افزود: یک انتقام برای همه» یکی از آثار انیمیشن تولید شده توسط هنرمندان استان است که مورد توجه کاربران بین المللی مانند شبکه راشا تودی روسیه، اینستاگرام، صفحه ایکس و ... قرار گرفت و در نهایت شبکه بی بی سی هم به عنوان یک اقدام موثر ضد هجمه امپریالیسم از آن یاد کرد که این موضوع نشانگر اخلاص تولید کنندگان این اثر هنری است.

کریمیان این انیمیشن را روایتی از هجمه های آمریکا به ملت های مختلف جهان مانند ویتنام، ژاپن، کشورهای آفریقای وغیره دانست و گفت: مردم ایران، نمایندگی از این ملت ها را به عنوان خشم فرو خورده با موشک های خود علیه آمریکا بر عهده دارند و قطعه آخر آن هم تقابل مجسمه آزادی با بت شیطانی است.

۱۰۰ روایت نویس

کریمیان با بیان این که انیمیشن «یک انتقام برای همه» توسط برادران محمد حسن و محمد حسین خدابنده و هادی همتی برای فضای مجازی تولید شده است، افزود: حدود ۱۰۰نفر از روایت نویسان خراسان جنوبی هم روایت های از حماسه حضور مردم در خیابان ها و میادین را انجام داده اند که در صفحه ستاره های خاکی استان منتشر شده اند .

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با بیان این که مجموعه ای از این آثار با توجه به ظرفیت موجود در حوزه های مختلف منتشر می شود، گفت: خیلی از آثار هم که این روزها در بیلبوردهای محیط شهری مشاهده می کنیم هم کار هنرمندان استان است که در قالب ستاد مردمی هنری، و رسانه جنگ رمضان استان، کارگروه رواق و...تولید شده اند.

رویداد شعر امین

کریمیان یادآور شد: اولین حرکت حوزه هنری در جنگ رمضان، بعد از شهادت رهبری ، رویداد شعر امین بود که در محبان الزهرا(س) بیرجند برگزار شد و رویداد «سوگ حماسه» هم که با همکاری دانشگاه بیرجند برگزار شد، از دیگر برنامه های مورد نظر در این خصوص است.

وی تصریح کرد: همچنین قرار داد تولید حدود پنج نمایش خیابانی هم منعقد شده و سه مورد آن تولید شده که در خیابان ها اجرا خواهند شد و بیش از ۲۰ تا ۳۰ گروه سرود هم سرودهای را در محل اجتماعات شهید آیت الله رئیسی و میدان مادر بیرجند اجرا کرده اند.

وی از شروع تولید پنج قطعه سرود و موسیقی هم به عنوان تولیدات دیگر در این خصوص یاد کرد و گفت: تاکنون سه قطعه آن تولید و رونمایی شده است.