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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

اعطای مجوز سندباکس به بانک‌مرکزی، سازمان بورس و بیمه‌مرکزی

اعطای مجوز سندباکس به بانک‌مرکزی، سازمان بورس و بیمه‌مرکزی

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری آغاز به کار سند باکس وزارت صمت، گفت: طبق معمول قوانین نسبت به فناوری‌ها عقب‌تر هستند که به همین دلیل کسب‌وکارهای جدید و نوآور در قسمتی از کار خود با چالش‌هایی قطعاً مواجه خواهد شد که به همین دلیل سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. البته مفهوم سند باکس در دنیا ۱۵ سال قدمت دارد و کسانی که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند؛ قطعاً به این مساله نیازمند خواهند بود که برای ادامه فعالیت‌های خود به یک زبان مشترک برسند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه تاکید کرد: در کشورمان نیز موضوعاتی مورد بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد که بر اساس چنین آئین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این مجوز را دارا هستند که بخش‌های تنظیم‌گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کد مطلب 5924470
زهره آقاجانی

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