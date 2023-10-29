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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

اطلاعات تکمیلی در محاسبه گر سپرده و تسهیلات طرح مهربانی ملی

اطلاعات تکمیلی در محاسبه گر سپرده و تسهیلات طرح مهربانی ملی

در بخش محاسبه گر سپرده و تسهیلات بانک ملی ایران به راحتی ارقام تسهیلات طرح مهربانی برای مخاطبان محاسبه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه مهربانی ملی می‌توانند با مراجعه به لینک محاسبه گر سپرده و تسهیلات، با توجه به مدت ماندگاری و زمان بازپرداخت، از میزان مبلغ این وام مطلع شوند.

در این بخش متقاضی باید گزینه سپرده را انتخاب و سپس در قسمت مبلغ سپرده، مبلغ مورد نظر را درج و بر روی کلید محاسبه کلیک نماید تا اطلاعات کامل برای مشتری مشخص شود.

طرح مهربانی از جمله طرح‌های جدید اعطای وام قرض الحسنه در بانک ملی ایران است که مشتریان و متقاضیان وام می‌توانند در کمترین زمان ممکن تا سقف سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) با یک ضامن و با کارمزد ۴ درصد وام دریافت کنند. این طرح امتیازی است و مشتریان براساس مبلغی که از ۱ ماه تا ۱۲ ماه سپرده گذاری کرده اند امکان دریافت این وام را دارند. مشتریان و متقاضیان وام می‌توانند با مراجعه به هریک از شعب بانک ملی ایران و یا از طریق سامانه بام به صورت غیر حضوری افتتاح حساب کرده و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

کد مطلب 5924591

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    نظرات

    • افشین US ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      83 6
      پاسخ
      اگرسپرده داشتیم احتیاج بهشما نداشتیم شما به فکرخودتان هستید برشکست نشید
      • جواد IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        48 6
        احسنت
      • نادر IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        24 0
        بهترین جوابی که میشد گفت✌✌✌👍👍👍
      • ایرانی باغیرت RO ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        7 5
        یکی مثل حضرتعالی اگر امیدوار بودی قضیه فرق میکرد
    • سید IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      61 4
      پاسخ
      باسلام اگر پول داشته باشیم سپرده کنیم دیگر نیاز به وام نیست آن هم بعد از یک سال
    • بهراد IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      71 6
      پاسخ
      بانک ملی مهربونم😂😂😂😂
    • اعظم AE ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      18 5
      پاسخ
      نظر خاص ندارم فقط بتونم وام بگیرم مشکلم حل شه
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      86 4
      پاسخ
      اگه راست میگن اول ۳۰۰ تومن وامو بدن قسط بندیش شروع بشه و بعد واریز تو حسابمون ۳ ماه غیر قابل برداشت بشه تا تو حسابمون بعنوان سپرده بمونه و کار کنه ،بعد سه ماه برداشت کنیم ، با این روش اونی که سپرده اولیه نداره تا حسابش کار کنه و برای وام اقدام کنه به راحتی میتونه این وامو بگیره
      • محسن IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        11 5
        در این سه ماه قسط وام چی میشه
      • محمد IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        3 2
        آره، اگه بخوان خدمت بکنن
    • احمد IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      19 4
      پاسخ
      به همین راحتی ها هم‌نیست گرفتن وام مهربانی.
    • احمد IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      13 1
      پاسخ
      به همین راحتی ها هم‌نیست گرفتن وام مهربانی.
    • لیلی IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      27 1
      پاسخ
      همه طرح هایی که بانکها میذارن همینقدر مسخره است پول بخوابونیم که وام بگیریم اخه اگه پوب داشتیم که وام نمیجرفتیم که اخرشم کلی بهره بهتون پس بدیم
      • ارمین FR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
        1 0
        اره والا
    • Mohamad29 IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      39 1
      پاسخ
      به به چه طرح مهربونی ممنون از اینکه به فکر جیب خودتونید تا جیب مردم
    • حسین IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      37 2
      پاسخ
      خواهشمندم است به شعور مردم توهین نکنید
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      15 2
      پاسخ
      بابازپرداخت چندماهه آنوقت، ؟بانک ملی مهربون حتما یکساله که ۱۷ میلیون قسطش بشه
    • حجت IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      22 5
      پاسخ
      سلام خیلی خوب است اما متاسفانه بعد از چند وقت بانک اعلام می‌کند که دیگه از این طرح وام پرداخت نمیشه و حساب دیگری باید افتتاح کنید چون این کلاه سرمن رفته
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      20 3
      پاسخ
      خدا قوووت با این تسهیلات
    • سید عباس سین IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      24 5
      پاسخ
      آخه این چه کاریه من ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون یکسال بزارم بانک بعد با کلی دوندگی و ضامن و ...۳۰۰تومن وام بگیرم . بخدا بانکها همه شدن رانتی و پارتی بازی ، اگر آشنا داشتی که برنده ای و گرنه که هیچ.
      • محمد IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        12 1
        آفرین کاملا درسته. . اگه ۲۰۰ م ثبتنام کنی سایپا پراید وانتم بخری بفروشی ۶۰ م سود میکنی . کردم که میگم
    • غلامرضا نیکجو CH ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      30 2
      پاسخ
      اگر طرح مهربانیت این جدوله پس طرح خشنت چیه جدولی که طراحی کردین حتی به عقل جن هم نمیرسد
      • IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        2 0
        👌👌👌👌
    • محمد رضا ستایش نیا IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      16 2
      پاسخ
      بانک‌ها حساب قرض‌الحسنه رو با پولای مردم باز میکنن تا به کارمندای خودشون وام قرض‌الحسنه بدن برای همینه که وضع بانکی ها خوبه پس بهتره اصلا حساب قرض‌الحسنه باز نکنیم تا به بانکی ها وام ندن
      • م IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        5 0
        دقیقا همینه
    • الی IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      9 0
      پاسخ
      اصلاکسی نظرهارامیخونه؟؟
    • IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      12 0
      پاسخ
      اینقدر دروغ تو این ایران راحت گفته میشه از خدا هم ترس ندارید وام مهربانی این دیگه چه مدلشه بنده پول خوابوندم با پول خودم ضامن بردم اینقدر بردن اوردن تا بی خیال وام شدم اونوقت هنوز این دولت مردا سیر نشدن بازم یی بازی جدید خدا یااز اون ادما یی که سر مردم خودشون کلاه میزارن به زودی زود به بلا دچار بفر
    • صفرعلی پاشایی IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 1
      پاسخ
      وام خوب هست من سواد ندارم ثبت‌نام کنم اگر وام می‌دادند خوب می‌شد
      • فرزند آریا IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        6 0
        بده به همون کسی که این متن رو بعنوان نظر واست نوشته ثبت نام کنه!!!!!
    • IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      9 1
      پاسخ
      متاسفانه بانک ها با پول مردم جولان می دهند هنوز مشخص نیست یک کارمند بانک چه مقدار وام کم بهره و چقدر پاداش و کارانه و ... دریافت می کنند
    • نادر RU ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      11 1
      پاسخ
      بانک هزارتا حقه و کلک طراحی میکنه تا به سود بیشتر برسه ، این هم کلک جدیده به اسم مهربانی،مردم رو فقیرکردن حالا دوباره به اسم مهربانی میگن بیایید تا بدبخت ترتون کنیم.
    • کرمی IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      17 2
      پاسخ
      من از کارمند بانک پرسیدم شرایط این وام چطوریه؟؟ برگشته میگه ۳۰۰ میلیون یکسال بخوابون، بعدش ۳۰۰ میلیون بهت وام میدن، که باید یکساله برگردونی!!! واااقعا ازینهمه مهربونی، به وجد اومدم!!!
    • حسین IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 0
      پاسخ
      اگر مردم پول و سپرده داشتند چه نیازی به وام بود؟؟!!هم سود به بانک بدن هم توقف سپرده گذاری کنند،تعجب بانکها به شعور مردم کم توهین کنید ،
    • وام IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      کدوم وام ، اگه هست هم برای مردم نیست، برای ریس شعبه ها و کارمندان و نهایت اضافه بیاره اونم باید پارتی داشته باشی ،همه هست اما برای خودشان نه مردم
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      6 0
      پاسخ
      کاش شامل تمام پس اندازه‌ای قبلی هم می شد نزدیک دوسال پس انداز داشتم رفتم بانک میگن اگه وام می خوای با ۲۳ درصد هست این شامل طرح مهربانی نمیشه باید حساب جدید از امروز باز کنی
    • ابوذر قره خان بکلو IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 1
      پاسخ
      باشه
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      بانک ور شکسته هم مگه می‌تونه وام بده
    • بهنام IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      6 0
      پاسخ
      ده سال پیش هم با مدرک فنی وحرفه ایی میخواستن به ما وام بدهند اینقدر سنگ انداختن جلویم که مهر حلال و جانم را ازاد کردم خدا شاهده .......
    • Zahra IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 1
      پاسخ
      فقط موندم مهربانی کجای این طرح قایم شده که دیده نمیشه😉😀
      • شهرام IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        2 0
        فقط و فقط قابل انتقال به غیره ،شاید دوستی یا رفیقی که وضعیت حساب خوبی داره امتیازشو داد بهت!اونم شااااااید بشه پیدااا کرد!
    • شهرام IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      4 0
      پاسخ
      زیاد هم طرح مهربونی نیست چون اونیکه پول نداره نمیتونه وامی بگیره،فقط اونی که حسابش پس انداز داره می‌تونه راحت وام بگیره، فقط قابل انتقال به غیره کمی بوی مهر میاد ازش
    • agah64347 IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      من ۳۰۰ تومان گذاشتم بعد ۶ ماه قرار شد بهم ۵۵۰ تومان بدن رفتم گفتم آقا ضامن من آماده است وام بهم بدید گفتش کلا ۴۰۰ وام بهت تعلق میگیره منم اصل پولو گرفتم گفتم زکی !با پول من به دونفر وام دادید با قسطایی که اونا دادن حالا دارید اصل پدلو بهم پس میدید طرف خندید گفت کل وام وام ی که سما میخوایید یا امثال
    • نادر IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      2 1
      پاسخ
      با درود ببینین دوستان در کل وام در هر بانک یا در هر صندوقی اولش با تبلیغات شیرین شروع میشه ..مثلا به اسم ۱۸ درصد وام میدن بعد آخرش میبینی ۲۴ درصد درمیاد تازه ی مبلغی بلوکه میشه و اینکه مراحل تشکیل پرونده و ضامن و ...از پروژه سفر به ماه سخت تره ...در کل بوی دهل شنیدن از دور خوش است ..
    • ناشناس IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 2
      پاسخ
      خواهشن اسم این وام رو عوض کنید ،چه مهربانی توی این وام هست به غیر اینکه جیب مردم میخواید بزنید
    • مهین ۸یام فر IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      ۳۰۰میلیون پول بزارم وبخوام سه ماه ۳۰۰تا بگیرم شریط راهم بگید
    • آموزگار IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      تازه برای فرهنگیان هم رسماً بخشنامه این وام آمد واقعا از این همه مهربونی آدم می مونه
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      2 0
      پاسخ
      این روش مثل این میمونه هرکسی پول داره میتونه بیاد بانک قد علم کنه ریس بانک براش چای بیاره وامش فردا آماده توحسابشه. آدم بی پول اگرپول داشت دنبال وام نبود چه برسه تو پول سپرده بزار حساب .آدم گرفتار باید دنبال ضامن وپارتی بگرده اگر بانک ده تا ضامن بیاره قبول کنه ازقدیم تا حالا همین بوده
    • مریم US ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      4 1
      پاسخ
      ببخشید اگرمن پول داشتم وام نمیگرفتم.یه میلغ که بانک بزارم تا یک سال توبانک باشه بعد بهم وام میدن مگر دیوانه هستم سرمردم کلاه میزارید اگه میخوادوام بدید مبلغ پول گذاشتن توبانک چیه
    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      سلام با احترام به نظرات همه دوستان این طرح پرسیدم بعد از یک ماه میشه وام قرض الحسنه بگیری و ضمن اینکه میانگین هم بهتر محاسبه میکند .
    • مجید IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خدا به شما خیر بده یکی از آرزوهامون داره برآورده میشه
    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      تقریبا مزخرف‌ترین سیستم بانکی را تو کل دنیا داریم . به اسم قرض الحسنه هیچ سودی به پولی که تو بانک داری پرداخت نمیشه ولی بابت هر تراکنش که داشته باشی یک مبلغی کسر می‌کنند و بابت پیامک هم یک چیزی کسر می‌کنند.
    • عباس اسفندیاری IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خوبه
    • احمد IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      یه طرحهایی میزارن که ادم خندش میگیره. . جالبتر اونجاست که با پول ما دارن کار میکنن ولی وقتی چند قرون وام بخای هفت جد ادمو از قبر در میارن تا بدن.
    • محمد آیدین IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • مستاجر IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اگر بعدیه سال پشیمان شدن چه؟درضمن کسی که سپرده داره نیاز به وام نداره اونم سال دیگه
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      از مهربانی مواظب باش کار دست خودتون ندید ی میلیارد یک سال بخوابونم بعد سیصد میلیون بگیرم آخه چقدر توهین ب شعور مردم من این پول تو ی بانک خصوصی بزارم همین سود تو ی سال میگیرم پولمم سر جاش و نمی‌خواد پونصد میلیون هم پس بدم بابا بسه ب بن بست عقلی رسیدید
    • ابراهیم AE ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام چه تضمینی دارد این وام روی حرف های این بانک حساب کرد بنده 45سال با این بانک کار می کنم هم از نظر حقوقی وهم از نظر سرمایه بسیار بد برخورد هستند کارمند هاش وهم بسیار سخت گیری در مواقع گرفتن وام
    • عاقل IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      مهربون هست طرحش اما برای کی،مهربون کی بودی بانک جون
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      من رفتم بانک سوال کردم بهم گفت هر ۱۰۰ میلیونی که میزاری سپرده در ازای ۴۰ تومن وام میگیری . یه لحظه فکر کردم کارمند بانک داره سر کارم میزاره مسخره است
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      2 0
      پاسخ
      ازاین مهربونی ها به مانیومده لطفتون مایه دردسره
    • وحیده حدادی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این وام بهتر است
    • امیرحسین IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      وام میخام
    • IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      بی نهایت عالی
    • فیض الله فرهمند US ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      وام ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
    • احمد IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مطمئن باشین کاری برای من و شما که پول نداریم نمیکنن اینا فقط برا پول دارا هس
    • ناشناس IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      دقیقا این طرح مهربانی منو یاد دوران کودکی خودم انداخت که مثل مادرناتنی میمونه
    • IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مهربون کی بودی تو مهربون
    • فرامرز IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اگه این وام رو بدند خوبه. ولی نمیدند
    • محمد آیدین ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشین اگر اجرایی بشه خوبه

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