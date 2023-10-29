اطلاعات تکمیلی در محاسبه گر سپرده و تسهیلات طرح مهربانی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه مهربانی ملی می‌توانند با مراجعه به لینک محاسبه گر سپرده و تسهیلات، با توجه به مدت ماندگاری و زمان بازپرداخت، از میزان مبلغ این وام مطلع شوند.

در این بخش متقاضی باید گزینه سپرده را انتخاب و سپس در قسمت مبلغ سپرده، مبلغ مورد نظر را درج و بر روی کلید محاسبه کلیک نماید تا اطلاعات کامل برای مشتری مشخص شود.

طرح مهربانی از جمله طرح‌های جدید اعطای وام قرض الحسنه در بانک ملی ایران است که مشتریان و متقاضیان وام می‌توانند در کمترین زمان ممکن تا سقف سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) با یک ضامن و با کارمزد ۴ درصد وام دریافت کنند. این طرح امتیازی است و مشتریان براساس مبلغی که از ۱ ماه تا ۱۲ ماه سپرده گذاری کرده اند امکان دریافت این وام را دارند. مشتریان و متقاضیان وام می‌توانند با مراجعه به هریک از شعب بانک ملی ایران و یا از طریق سامانه بام به صورت غیر حضوری افتتاح حساب کرده و از مزایای این طرح بهره مند شوند.