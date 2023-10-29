  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲

رفع مشکل ارزی قطعات لوازم خانگی تا یک ماه دیگر

رفع مشکل ارزی قطعات لوازم خانگی تا یک ماه دیگر

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت گفت: با دستور وزیر صمت و هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک مشکل تأمین ارز برای واردات قطعات لوازم خانگی تا یک ماه آینده رفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شکرالهی در مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد: با دستور وزیر صمت و هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در یک ماه آینده مشکل تأمین ارز برای واردات قطعات لوازم خانگی رفع می‌شود.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت افزود: برخی از قطعات مورد نیاز در صنعت لوازم خانگی، وارداتی هستند و ما سالانه یک و نیم میلیارد دلار برای واردات این قطعات نیاز داریم. اما با وجود مشکلاتی که برای تأمین ارز قطعات لوازم خانگی داشتیم، امسال تولید رشد خوبی داشت و محصولات جدید و فناور را وارد بازار کردیم.

وی ادامه داد: ارز واردات قطعات لوازم خانگی عمدتاً ارز نیمایی است و گاهی از ارز صادرات سایر محصولات هم استفاده می‌شود.

شکرالهی گفت: در سال‌های اخیر عمق ساخت داخل در برخی محصولات بالاتر رفته است و برای همین ارزبری واردات قطعات کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت اظهار کرد: امسال با تلاشی که در حوزه صادرات داشتیم توانستیم بازارهای جدیدی را برای صادرات محصولات ایجاد کنیم و اکنون به کشورهای منطقه غرب آسیا و منطقه اوراسیا صادرات داریم.

کد مطلب 5924599
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها