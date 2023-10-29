به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نشست آشنایی اعضای جدید با مکانیزم گروه بریکس در پکن که به ابتکار وزارت امور خارجه چین برگزار شد، بر اهمیت استفاده از ارزهای محلی در تجارت بین‌الملل، تقویت شبکه‌های بانکی بین اعضا، شناسایی ظرفیت‌های دو و چندجانبه همکاری در بریکس و مقابله با چالش‌های جهانی تاکید کردم.»

گفتنی است، بریکس متشکل از پنج کشور اصلی (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) بود که پس از افزایش اعضا در حال حاضر شامل ۱۱ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می‌رود اعضای رسمی بریکس در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش یابد؛ زیرا، بیش از ۴۰ کشور از جمله اندونزی و ونزوئلا خواستار پیوستن به این بلوک در نشست بعدی آن هستند.

برخی اهداف بریکس از جمله مقابله با یکجانبه گرایی و دلارزدایی از تبادلات تجارت جهانی در راستای اهداف و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران است و علاوه بر آن نیز، دو طرف می‌توانند مکمل ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی یکدیگر باشند.