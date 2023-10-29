سپاهان مقابل نساجی متوقف شد/ حاشیه های نیمکت بیشتر از زمین بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و سپاهان اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر امروز یکشنبه هفتم آبان از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمدرضا آزادی برای نساجی و محمد دانشگر برای سپاهان در این بازی موفق به گلزنی شدند.

در نیمه اول بازی تقریباً متعادل دنبال شد و هر دو تیم موقعیت‌هایی را روی دروازه هم خلق کردند اما بازیکنان هیچیک از دو تیم موفق به گلزنی نشدند تا این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان برسد. در نیمه اول این بازی سیاوش یزدانی در برخورد با بازیکن نساجی مصدوم شد و قادر به ادامه بازی نبود و در دقیقه ۳۶ «نیلسون جونیور» جای او را در ترکیب زرد پوشان گرفت.

حواشی نیمه دوم

*در بین دو نیمه، مسئولان باشگاه نساجی از مربیان تیم‌های پایه خود و استان مازندران تقدیر کردند.

نیمه دوم این بازی به دلیل تأخیر در ورود بازیکنان تیم سپاهان با تأخیر پنج دقیقه‌ای آغاز شد.

*هواداران نساجی از همان ابتدای نیمه دوم شروع به تشویق تیم خود کردند و جو فوق العاده ای را به وجود آوردند که کار را برای بازیکنان سپاهان سخت کرد.

*پس از گلزنی آزادی برای نساجی، هواداران این تیم به تشویق سید مهدی رحمتی پرداختند.

پس از گل تساوی سپاهان، هواداران نساجی دست از تشویق تیم خود برداشتند و تماشاگران سپاهانی شروع به شعارهایی به سود تیم خود کردند و رامین رضائیان را به شدت تشویق کردند.

*پس از تعویض «برایان دابو» او با ژوزه مورایس درگیری لفظی پیدا کرد.

شروع خوب نساجی و گل امید بخش آزادی

در دقیقه ۴۸ و روی حرکت خوب محمدرضا عباسی از سمت چپ، این بازیکن توپ را به محوطه جریمه سپاهان ارسال کرد و محمدرضا آزادی زودتر از محمد دانشگر با یک بغل پا، توپ را به تور دروازه سپاهان چسباند و گل اول بازی را برای نساجی به ثمر رساند. در دقیقه ۵۹ و با پاس رضا اسدی، توپ به عیسی آل کثیر رسید و او در حالی که در موقعیت تک به تک با رشید مظاهری قرار داشت، نقش بر زمین شد و داوری اعتقادی به پنالتی نداشت که با اعتراض بازیکنان سپاهان همراه شد.

پس از چند رفت و برگشت توپ میان بازیکنان دو تیم، توپ به محمدرضا آزادی رسید و او در مصافی تک به تک با پیام نیازمند قرار گرفت که ضربه او با اختلاف کمی از کنار دروازه سپاهان به بیرون رفت. در دقیقه ۶۵، رامین رضائیان از سمت راست و از روی نقطه کرنر توپ را به محوطه جریمه نساجی ارسال کرد که محمد دانشگر به زیبایی و با ضربه سر توانست گل تساوی را برای سپاهان به ثمر برساند و بازی را به تساوی بکشاند.

درگیری لفظی دابو با مورایس پس از تعویض

پس از به ثمر رسیدن گل تساوی بخش برای سپاهان، ژوزه مورایس سرمربی سپاهان، محمد کریمی را به جای برایان دابو وارد زمین کرد و محمدجواد حسین نژاد را جایگزین آریا یوسفی در ترکیب سپاهان کرد. تعویض برایان دابو باعث ناراحتی او شد و درگیری لفظی بین دابو و مورایس شکل گرفت.

در دقیقه ۷۲، سید مهدی رحمتی سرمربی نساجی، دست به تغییر ترکیب تیم خود زد و حسین زامهران، مرصاد سیفی و محمدرضا ترابی به ترتیب جایگزین آریا برزگر، مهرداد عبدی و امیرمهدی جان ملکی شدند. در ادامه پاس بلند و زیبای بابایی به محمدرضا عباسی رسید اما او با تعلل زیاد موقعیت گلزنی را از دست داد. در دقیقه ۸۹، توپ به عیسی آل کثیر رسید و شوت زیبا و فنی او به تیرک افقی دروازه نساجی برخورد کرد و به بیرون رفت.

در پایان این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. با این نتیجه نساجی ۶ و سپاهان ۱۲ امتیازی شدند. این نخستین دیداری است که سپاهان در این فصل نمی‌تواند با پیروزی به اتمام برساند.