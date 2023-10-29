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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

«شیمبا» یک گام تا ۱۰۰ تایی شدن در لیگ برتر ایران

«شیمبا» یک گام تا ۱۰۰ تایی شدن در لیگ برتر ایران

مهاجم برزیلی تیم فوتبال مس رفسنجان با گلزنی مقابل پیکان یک گام تا کسب رکورد ۱۰۰ گل زده در لیگ برتر فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و مس رفسنجان روز گذشته و در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه دستگردی (پاس قوامین) تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم مس رفسنجان به پایان رسید.

«لوسیانو پریرا» ملقب به «شیمبا»، مهاجم برزیلی و ۴۰ ساله تیم فوتبال مس رفسنجان تک گل این بازی را در دقیقه ۵۹ وارد دروازه پیکان کرد. شیمبای برزیلی سابقه طولانی در فوتبال ایران دارد و تاکنون در تیم‌های فولادخوزستان، سپاهان، گسترش فولاد تبریز، صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان بازی کرده است.

شیمبا که پیش از این رکورددار بهترین گلزن خارجی تاریخ لیگ برتر فوتبال بود، با گلزنی در دیدار روز گذشته به آمار ۹۹ گل زده در این رقابت‌ها دست یافت و اگر در بازی‌های پیش رو بتواند یک گل دیگر به ثمر برساند نام خود را در کنار رضا عنایتی، محسن خلیلی، مهدی رجب زاده و آرش برهانی به عنوان بازیکنانی که بیش از ۱۰۰ گل زده در بازی‌های لیگ برتر به ثبت رسانده اند، خواهد دید.

تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته نهم و در ورزشگاه شماره یک شهدای رفسنجام میزبان فولاد خوزستان است و باید دید شیمبا در مقابل تیم سابق خود موفق به گلزنی خواهد شد یا خیر.

کد مطلب 5924322
بهنام روان پاک

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