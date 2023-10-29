تصادف در جاده چالوس یک فوتی برجا گذاشت

مهدی سمیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصادف بین دو خودرو در کیلومتر ۱۴ جاده کرج - چالوس منجر به آتش‌سوزی و مصدومیت یک نفر و فوت یک نفر دیگر شد.

وی بیان کرد: تیم‌های امدادی آتش نشانی کرج بلافاصله بعد از اطلاع از حادثه از سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج تصریح کرد: شدت حادثه به حدی بود که دو خودرو دچار آتش سوزی شدند.

وی متذکر شد: در این حادثه راننده وانت نیسان در دم جان سپرد اما راننده دنا در میان دود آتش گرفتار شد که توسط آتش نشانان از داخل خودرو خارج و به مرکز درمانی منتقل شد.