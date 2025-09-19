تلاش برای مهار آتش سوزی فروشگاه بزرگ در چالوس ادامه دارد

مصطفی خواجه کجوری در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این حادثه بیان کرد: از ساعات اولیه که آتشسوزی اعلام شد، تمامی شهرداریهای شهرستانهای مجاور از جمله عباسآباد، نوشهر، چالوس و سایر مناطق در شعاع ۲۵ کیلومتری به محل حادثه اعزام شدند. نیروهای امدادی با تمام توان برای کنترل آتش در تلاش هستند.
وی افزود: با توجه به نزدیکی آتشسوزی به انبار لباس و دکل آتشنشانی، این دکل میتواند نقش مهمی در کنترل سریعتر آتش داشته باشد و در حال حاضر این دکل مستقر شده است و امیدواریم با استفاده از آن عملیات اطفا حریق به سرعت پیش برود.
چالشهای ترافیکی و درخواست همکاری از هموطنان
کجوری در ادامه اشاره کرد: یکی از چالشهای اصلی در عملیات امدادی، ترافیک جادههای منتهی به محل آتشسوزی است.
وی از هموطنان خواست که برای تسهیل در روند امداد رسانی، جادهها را سریعتر تخلیه کنند زیرا ترافیک در جادهها زیاد است و انتظار داریم هموطنان عزیز همکاری کنند تا با تخلیه سریعتر مسیرها، امدادرسانی سریعتر انجام شود.
وی همچنین افزود: نیروهای پلیس راه و پلیس راهور نیز در محل حادثه حضور دارند و با مدیریت ترافیک جادهای، از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری میکنند.
در پایان، معاون فرماندار چالوس تاکید کرد: تمامی تلاشها در حال انجام است تا این حادثه با کمترین آسیب و خسارت کنترل شود و با همکاری و همت نهادهای امدادی و همچنین همراهی مردم، امیدواریم هر چه زودتر آتش مهار شود.
