تنظیم برنامه ۵ماهه برای اکران ۱۴۰۲ در سازمان سینمایی/هماهنگ باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، روح‌الله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی در نشستی صمیمانه با مدیران اجرایی مهمترین دفاتر پخش سینمایی کشور درباره کم و کیف عرصه پخش و مسایل و مشکلات این حوزه گفت‌وگو کرد.

این نشست با هدف بحث و گفت‌وگو درباره شرایط اکران در سینمای ایران و بررسی روند فعلی توزیع و پخش آثار سینمایی و به منظور هماهنگی هر چه بیشتر دفاتر پخش با سازمان سینمایی برگزار شد.

مدیران پخش به توضیح و بررسی درباره روند و شرایط کنونی اکران آثار سینمایی در سراسر کشور پرداخته و درباره ضرورت حمایت و مساعدت سازمان سینمایی در ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر با سینماهای کشور گفت‌وگو کردند.

همچنین در ادامه این نشست در زمینه نقص و خلاهای مسیر موجود مطالبی مطرح شد تا با تعامل ویژه سازمان سینمایی با دفاتر پخش مشکلات مرتفع شود. از دیگر مباحث مطروحه در این نشست تنظیم برنامه‌ای ۵ ماهه برای اکران منظم و صحیح فیلم‌های سینمایی تا پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین به‌روزرسانی دانش پخش با توجه به تحول جهانی در این عرصه مهم بود.

در ادامه روح‌الله سهرابی با اشاره به ضرورت هماهنگی و تعامل دوسویه مابین پخش‌کنندگان به‌عنوان حلقه اتصال سازمان سینمایی و بدنه سینما با اداره‌کل نظارت بر نمایش گفت: همکاری دفاتر پخش با سازمان سینمایی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، اتفاق بسیار امیدبخش در این زمینه این است که حل و فصل مسایل و مشکلات و اختلاف نظرهای احتمالی درون جلسات داخلی اتفاقی امیدبخش در این زمینه است که رویکرد هم‌افزایی را در پی داشته و کماکان این همکاری ادامه دارد.

سهرابی با تاکید بر نگاه ویژه و مساعد مدیران سازمان سینمایی به عرصه مهم و تعیین‌کننده پخش در سینمای ایران افزود: موفقیت امروز سینمای ایران در جابه‌جایی پی در پی رکورد فروش 40 ساله و بازگرداندن رونق اقتصادی به سینماهای کشور مرهون تلاش جمع قابل توجهی از اهالی سینما از جمله دفاتر پخش و مدیران اجرایی این دفاتر است.

مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره به‌روزرسانی صنعت پخش فیلم عنوان کرد: فعال‌سازی روش‌های نوین توزیع و پخش در سینمای ایران و ایجاد یا ارتقای زیرساخت‌های چنین اقدامی جزو ملزومات غیرقابل انکار این حوزه است که خوشبختانه هم سازمان سینمایی و هم خود پخش‌کنندگان در حال حرکت به آن سمت‌وسو هستند.

وی ضمن موافقت با طرح پیشنهادی تشکیل کارگروه رصد پخش با هدف جلوگیری از ناهماهنگی‌ها یا تخلفات احتمالی در عرصه فروش فیلم، از مدیران اجرایی پخش خواست تا ضمن حفظ وحدت رویه در نوع و نحوه تعامل با سینماداران و تهیه‌کنندگان، برای حل و فصل موضوعات مربوط به پخش با بخش‌های مرتبط در اداره‌کل نمایش، پیوسته در ارتباط باشند.

در این جلسه که با حضور مصطفی کمیجانی معاون دفتر نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی برگزار شد سیدعلی طباطبایی‌نژاد مدیر اجرایی شهرفرنگ، محسن غفاری مدیر اجرایی فیلمیران، نیما واعظی مدیر اجرایی خانه فیلم، محرم براتی مدیر اجرایی شایسته فیلم و مجتبی بهزادیان مدیر اجرایی بهمن سبز نیز حضور داشتند.