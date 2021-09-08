محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره شرایط اکران در سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست سازمان سینمایی و اداره کل، حمایت از اکران فیلم‌های ایرانی و سینمای ایران است، طبیعتاً سازمان سینمایی مسئولیت اکران را سال‌ها است به شورای صنفی نمایش واگذار کرده است که متشکل از نمایندگان صنوف سینمایی است و تصمیم گیرنده‌های اصلی برای چگونگی اکران فیلم‌های ایرانی است. البته تصمیم‌گیری برای چگونگی اکران هر فیلمی به غیر از تولیدات ایرانی نیز در این شورا انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طی مدت گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و با توجه به اینکه بسیاری از تهیه کنندگان ایرانی به دلیل آنکه نگران فروش فیلم‌های خود بوده و تمایلی به اکران فیلم‌ها در شرایط فعلی نداشتند، شورای صنفی نمایش با توجه به یکی از مواد آئین نامه اکران، نمایش فیلم‌های خارجی را در نظر گرفت. ماده ۵۵ تا ۶۰ در نظام نامه اکران در سال ۱۴۰۰ نیز برای پیش‌بینی چگونگی اکران فیلم‌های خارجی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی تاکید کرد: در همین راستا، شورای صنفی به دفاتر پخش سینمایی اجازه داده است تا به صورت محدود اکران فیلم‌های خارجی را در چارچوب ضوابط اکران، نمایش دهند. دفاتر پخش به دلیل علاقه سینماهای چند سالنه به اکران فیلم‌های خارجی، مجوز نمایش فیلم‌های خارجی را دریافت کرده و به صورت محدود این آثار را در کنار فیلم‌های ایرانی نمایش می‌دهند. خوشبختانه اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای کشور بسیار موفقیت‌آمیز بود و توانست چراغ سینمای ایران را در زمان کمبود فیلم ایرانی، روشن نگه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی، قوانین اکران فیلم‌های خارجی در سینماها تغییر کرده یا خیر، توضیح داد: مانند روال گذشته، سینماهای چند سالنه امکان اکران فیلم‌های خارجی را دارند، البته در نظام نامه اکران ۱۴۰۰، بندی پیش بینی شده است که در شرایط خاص مانند شرایط فعلی که امکان اکران فیلم‌های جدید ایرانی وجود ندارد، به شورای صنفی نمایش این اجازه داده شود تا مجوز اکران فیلم‌های خارجی به سینماهای تک یا دو سالنه نیز داده شود.

این مدیر سینمایی درباره نظارت بر اکران فیلم‌های خارجی و امکان اعتراض صاحبان فیلم‌های ایرانی بیان کرد: سیستم سامانه «سمفا» این امکان را برای سینمای ایران فراهم کرده است تا به صورت شفاف نظارت لازم برای اکران و چگونگی نمایش فیلم‌ها را داشته باشیم. تا امروز خوشبختانه نحوه اکران فیلم‌های ایرانی آنقدر خوب بوده است که موردی برای اعتراض به اکران فیلم‌های خارجی وجود نداشته است و فیلم‌های خارجی در کنار فیلم‌های ایرانی و نه در مقابل این فیلم‌ها بودند و توانستند خدمتی به سینمای ایران کنند.

وی در جواب این سوال که با توجه به اینکه حق کپی رایت فیلم‌های نمایش داده شده به کمپانی‌های خارجی پرداخت نمی‌شود، آیا این مساله می‌تواند مشکلات قانونی را به همراه داشته باشد یا خیر، توضیح داد: تأیید محتوای فیلم‌های خارجی توسط سازمان سینمایی و بر اساس چارچوب تعریف شده انجام می‌شود. اما مسئولیت کپی رایت برعهده درخواست کننده و یا دفتر پخشی است که فیلم را اکران می‌کند، در چنین شرایطی اگر مشکلی از سوی شرکت‌های خارجی صاحب فیلم‌ها پیش آید، شرکت پخش مورد نظر مسئول پاسخگویی به این مساله است.

وی بیان کرد: تمام دفاتر پخش فیلم که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، می‌توانند فیلم خارجی اکران کنند. البته در نظام نامه اکران پیش بینی شده است که دفاتر پخش فعالی که در دو سال گذشته در حوزه اکران فیلم ایرانی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در این زمینه ورود پیدا کنند که بر همین اساس شرکت‌های پخش «فیلمیران»، «حوزه هنری» و «فیلمسازان مولو» متقاضی اکران فیلم‌های خارجی هستند.

فرجی همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورت تمایل سینماداران به افزایش سانس نمایش فیلم‌های خارجی چنین درخواستی از سوی سازمان تأیید می‌شود یا خیر گفت: اگر انجمن سینماداران نسبت افزایش اکران فیلم‌های خارجی متقاضی باشند، این پیشنهاد بررسی و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.