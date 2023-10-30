راه اندازی چهار هزار سایت فعال نسل پنجم تا ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدزاده لاجوردی در همایش IRAN ۵G به عنوان اولین همایش ملی نسل پنجم ازتباطات در ایران که امروز صبح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی چالش های این مسیر و تنظیم گری این موضوع برگزار شد با اشاره به اینکه سرویس ۵G یا نسل پنجم تلفن همراه نیازمند زیرساخت فرکانسی است، گفت: در حوزه فرکانسی ضریب نفوذ گسترده است و خیلی از کشورهای دنیا سرویس ۵G ارائه نمی دهند. در ایران باند فرکانسی خوبی داریم و سرعت را می توانیم افزایش دهیم از لحاظ پوشش نیز می توانیم تا چند کیلومتر پوشش ایجاد کنیم لذا به زودی مزایده ای برای دو فرکانس برگزار می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۸۰۰ سایت نسل پنجم داریم که این سایت ها تا ۱۲۰۰ ‌سایت افزایش می یابد و تا انتهای سال ۱۴۰۳ به چهار هزار سایت فعال نسل پنجم در کشور می رسیم و این پیشرفت تنها نیازمند فعالیت اپراتورها نیست بلکه باید گوشی های هوشمند هم از این نسل پشتیبانی کند.

لاجوردی با اشاره به اینکه حدود ۱۲ سال است که توسعه نسل پنجم موبایل در دنیا آغاز شده است، تصریح کرد: فناوری که سرعت مناسبی دارد و به صورت عملیاتی حداکثر سرعتی که در این نسل اجرا می‌شود یک تا سه گیگاهرتز است.

وی افزود: در حوزه تعداد کاربران فعال هم در محدوده جغرافیایی به این صورت است که اگر در نسل چهارم در هر کیلومتر مربع ۴ هزار گوشی هوشمند را پوشش دهد، در نسل پنجم در هر کیلومتر مربع حدود یک میلیون گوشی هوشمند پشتیبانی می‌شود.

لاجوردی در ادامه در خصوص میزان تاخیر در شبکه و دسترسی نیز گفت: فناوری که یک نسل توسعه پیدا می‌کند، چند میلی ثانیه در ۴G در تهران به ۳۰ میلی ثانیه می‌رسد. اگر ما فناوری نسل پنجم را در کشور توسعه دهیم، این تأخیر به ۱۲ الی ۱۳ میلی ثانیه کاهش پیدا می کند و در واقع نرخ تأخیر نصف خواهد شد.