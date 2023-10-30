به گزارش خبرگزاری مهر، شاهمراد جعفری گفت: با توجه به اینکه از اوایل مهر تا پایان آبان ماه هر سال، زمان مهاجرت انواع پرندگان از عرض های شمالی به این جزیره است و سودجویان در این زمان برای زنده‌گیری پرندگان شکاری و تجارت غیر مجاز آنها به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کوخه نشینی اقدام می کنند، محیط بانان این اداره با افزایش گشت‌های خود، برای حفاظت از تنوع زیستی با آنان به مقابله می‌پردازند.

وی ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت این اداره هنگام گشت زنی در اطراف روستاهای باسعیدو، دولاب، هلر و جزیره هنگام، محل کوخه شکارچیان را شناسایی و کشف کردند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان قشم توضیح داد: در عملیات کشف این کوخه‌ها ۲ شکارچی شناسایی و دستگیر و تعدادی نیز از محل متواری شدند.