واکسیناسیون ۱۸ میلیون نوبت سر دام در خراسان رضوی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهروزیان اظهار کرد: از ابتدای سال بیش از ۱۱ میلیون ۶۰۰ هزار نوبت سر دام علیه بیماری‌های دامی نظیر تب برفکی واکسینه شده اند

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: با توجه به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان نیز گفت: در جهت پیشگیری از این بیماری‌ها نظیر شاربن، بروسلوز و… تا کنون حدود ۴ میلیون نوبت سر از جمعیت دامی استان تحت پوشش قرار گرفته که تا پایان سال نیز باقی مانده جمعیت در این راستا ایمن سازی خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به مخاطره آمیز بودن بیماری مشترک هاری و به عنوان یکی از عوامل و تهدیدات زیستی، از ابتدای سال بر اساس پیش بینی انجام شده، میزان ۶۵ هزار قلاده سگ صاحب دار نیز در این راستا تحت پوشش عملیات واکسیناسیون قرار گرفته است.

بهروزیان ایمن سازی دام‌ها را مصداق بارز پدافند زیستی دانست و آن را از عوامل مهم دفع تهدیدات زیستی خواند.