به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، مقام ارشد چین امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که پکن و مسکو با یکدیگر با تهدیدات امنیتی مقابله می کنند.

ژنرال «ژانگ یوشیا» (Zhang Youxia) مقام ارشد چین در این خصوص گفت: توسعه روابط میان پکن و مسکو یک تصمیم راهبردی مبتنی بر خرد تاریخی به شمار می آید.

نایب رئیس کمیسیون نظامی مرکزی حزب حاکم چین در این خصوص گفت که پکن با مسکو برای پاسخ به تهدیدها و چالش های امنیتی مختلف همکاری خواهد کرد.

«ژانگ یوشیا» در دیدار با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در پکن گفت: چین به همراه روسیه آماده پاسخگویی فعال به تهدیدها و چالش های امنیتی مختلف و همچنین حفظ تعادل و ثبات راهبردی جهانی است.

این مقام ارشد نظامی چین افزود: توسعه روابط چین و روسیه که مبتنی بر دوستی و همچنین بر همکاری راهبردی چندجانبه و مشارکت سودمند متقابل است، یک تصمیم راهبردی مبتنی بر خرد تاریخی است.

گفتنی است که شویگو وزیر دفاع روسیه در رأس یک هیئت روسی در دهمین مجمع امنیتی «شیانگشان» که از ۲۹ تا ۳۱ اکتبر برگزار می شود، به پکن رفته است.